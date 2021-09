Huntelaar speelde wél reglementair mee bij HC’03: ‘Allemaal netjes geregeld’

Woensdag, 29 september 2021 om 14:08

Klaas-Jan Huntelaar heeft afgelopen zondag volledig legaal meegespeeld met het zesde elftal van HC’03 uit Drempt tegen Concordia Wehl 10, zo stelt voorzitter Mart de Kruif in gesprek met de Gelderlander. René van Leeuwen, voorzitter van DCS, plaatste daar vraagtekens bij, daar zijn club Damir Rovcanin tevergeefs speelgerechtigd probeerde te krijgen. De Kruif vertelt dat er in de regels voor dergelijke inschrijvingen een verschil zit tussen de A-categorie en de B-categorie van het amateurvoetbal.

Rovcanin speelde honderden wedstrijden in Turkije en Bosnië & Herzegovina voor diverse clubs. Sinds juli 2019 speelde Rovcanin geen officiële wedstrijd meer en hij is al enkele jaren woonachtig in Arnhem. Toch kan de spits pas vanaf 4 januari 2022 wedstrijden spelen voor het eerste elftal van DCS. De internationale overschrijving kon niet worden afgerond, omdat Rovcanin in de afgelopen drie jaar nog wedstrijden heeft gespeeld en pas na het sluiten van de transferwindow werd aangemeld.

“Klaas-Jan is bij ons ingeschreven als speler in de B-categorie. Dat betekent dat hij meteen in actie kan komen, maar níet voor de selectie. Daarvoor moet je ingeschreven zijn als speler in de A-categorie”, zo legt De Kruif het verschil uit. De voorzitter van HC’03 vertelt dat er in het geval van Huntelaar geen internationale overschrijving nodig was en dat hij is overgeschreven van Ajax naar HC’03. “Wij hebben dit vorige week allemaal netjes geregeld, en ons is bevestigd door de KNVB dat Klaas-Jan mee mocht spelen.”

“Het meespelen van Klaas-Jan bij ons zondag was volledig goedgekeurd, we hebben daar vorige week al een bevestiging over gekregen van de KNVB. Anders had hij natuurlijk helemaal niet meegedaan”, geeft De Kruif te kennen. Hij zegt nog geen contact te hebben gehad met de KNVB over het onderzoek dat de bond aankondigde te gaan doen. De KNVB laat op zijn beurt weten dat er nog niks gezegd kan worden over het onderzoek.

Van Leeuwen betreurt dat er na ophef is ontstaan na zijn contact met de KNVB en heeft inmiddels contact gehad met zijn collega van HC’03. “Wij gaan binnenkort een biertje met elkaar drinken. Het was nooit mijn bedoeling dat Klaas-Jan Huntelaar niet mag voetballen. Ik vind het juist prachtig dat hij in de kelderklasse in onze regio speelt. Ik zag alleen een opening voor onze speler Damir Rovcanin, dat hij ook per direct in het eerste elftal van DCS kan voetballen.”