Conflict escaleert: Letsch zet Tannane uit de selectie van Vitesse

Woensdag, 29 september 2021 om 13:52 • Laatste update: 14:38

Thomas Letsch heeft Oussama Tannane uit de selectie gezet voor de Conference League-wedstrijd tegen Stade Rennes en het daaropvolgende Eredivisie-duel met Feyenoord, zo bevestigt de Duitse oefenmeester aan De Telegraaf. Volgens de Gelderlander is het conflict tussen de aanvallende middenvelder en de trainer van de Arnhemmers ‘ontspoord’. Letsch en Tannane hebben al sinds de start van de voorbereiding een ‘verschil van inzicht’.

Tannane wilde Vitesse afgelopen zomer graag een transfer maken en kwam daardoor weinig in actie tijdens de voorbereiding. Letsch heeft daarom een elftal geformeerd zonder Tannane en dat heeft weer tot irritatie geleid bij de aanvallende middenvelder. Tannane voelt zich onterecht gepasseerd en dat hij uiteindelijk geen transfer maakte, heeft tot een lastige situatie geleid. Letsch ruimt dit seizoen namelijk lang niet altijd een basisplaats in voor Tannane.

Tannane schittert: 'Ik hoef niks uit te leggen, ik laat het zien op het veld'

"Ik moet eerlijk zeggen: voor mij was het echt met pijn op de bank zitten. Ik zit nooit graag op de bank", zei Tannane na het duel in de voorronde van de Conference League tegen Anderlecht (3-3), waarin hij goed was voor een doelpunt, in gesprek met Voetbalzone. Op dat moment was de transferwindow nog open. "De markt is gewoon heel moeizaam en lastig. Ik heb altijd gezegd: nu ik hier ben, wil ik voetballen. We hebben er niks aan als ik op de bank zit. Mijn marktwaarde gaat omlaag en niemand ziet mij spelen."

Voorlopig speelde Tannane dit seizoen zeven officiële wedstrijden, waarvan drie als basisspeler. “Ik had niet het gevoel dat hij ons kon helpen. We hebben meer spelers dan alleen Tannane”, zei Letsch afgelopen zaterdag na de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-1). Tannane bleef in dat duel negentig minuten op de reservebank en dat wordt door de Gelderlander genoemd als het moment waarop het conflict 'tot een hoogtepunt kwam'. Nu heeft Letsch besloten om Tannane uit zijn selectie te zetten voor de wedstrijd in de Conference League tegen Stade Rennes én de daaropvolgende ontmoeting met Feyenoord.

"Hij is een basisspeler voor mij, dus zijn rol is ietwat veranderd en hij begint daardoor op de bank. De laatste dagen had ik niet het gevoel dat hij gefocust is voor deze rol. Daarom heb ik hem buiten de selectie gelaten", zegt Letsch woensdag tijdens de persconferentie. Er is volgens de Duitse trainer niks gebeurd tussen hem en Tannane, die woensdag niet op het trainingsveld verscheen. "Het was geen makkelijke beslissing, maar wel het beste voor het team. Wanneer ik het gevoel heb... Als iedereen fit is, hebben we 23 veldspelers en er kunnen er maar 20 tot de selectie behoren. Ik heb spelers nodig die gefocust zijn op hun taak."

"Er is niks bijzonders gebeurd, maar als ik terugkijk, heb ik door zijn gedrag rond de wedstrijden niet het gevoel gekregen dat hij gefocust was. Dat hij in staat was om de prestaties te leveren die we nodig hebben", stelt Letsch. "Tannane is niet alleen buiten de selectie gelaten voor het duel met Stade Rennes, maar ook voor het duel met Feyenoord. We zien elkaar maandag pas weer."