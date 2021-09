‘Ik zou supervereerd zijn als ik bij de Oranje-selectie zit’

Woensdag, 29 september 2021 om 13:13 • Laatste update: 13:23

Mark Flekken kijkt uit naar komende vrijdag, het moment waarop Louis van Gaal zijn definitieve selectie voor de WK-kwalificatieduels met Letland (8 oktober) en Gibraltar (11 oktober) bekendmaakt. De 28-jarige sluitpost van SC Freiburg kreeg twee weken geleden te horen dat hij deel uitmaakt van de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal voor de komende interlandperiode in oktober en zou 'supervereerd' zijn als hij een definitieve uitnodiging krijgt.

Na de wedstrijd Nederland-Turkije van 7 september, liet Louis van Gaal op de persconferentie weten dat Flekken op de radar staat van de bondscoach. Dat kreeg de doelman zelf pas de volgende ochtend mee, daar hij sinds kort een dochtertje heeft en daardoor al sliep. "Mijn vrouw en ik hadden het zo ingepland dat ik na mijn wedstrijd zou slapen, zodat ik nachtvoeding kon geven. De volgende morgen kreeg ik van iedereen dat videofragmentje toegestuurd. Dat vond ik heel leuk", vertelt Flekken in gesprek met De Telegraaf. Met zijn ouders en zaakwaarnemer sprak hij al weleens over het Nederlands elftal. "Dat er, als ik een jaar of half jaar op een hoog niveau zou presteren, misschien eens een kans voorbij zou komen."

"De Bundesliga is natuurlijk een van de topcompetities in Europa. Maar dat het al na vijf wedstrijden zou gebeuren, dat had in mijn omgeving niemand verwacht. Ik ook niet", vervolgt Flekken. Hij kwam via Roda JC Kerkrade, Alemannia Aachen, Greuther Fürth en MSV Duisburg bij Freiburg terecht en is na het vertrek van Alexander Schwolow naar Hertha BSC eerste doelman. Dit seizoen speelde hij voorlopig zeven officiële wedstrijden voor Freiburg. Voor de sluitpost van SC Freiburg zijn Manuel Neuer en Gianluigi Buffon zijn grote voorbeelden. “Dat is wel een niveau waar ik naar streef. Of ik dat ooit haal, weet niemand. Maar ik sta daar wel elke dag voor op.”

"Ik kijk er naar uit. Mijn telefoon staat niet op stil. Ik zie wel of er een Nederlands nummer op mijn beeldscherm verschijnt", zo is Flekken nuchter over het moment dat de definitieve selectie van Oranje bekend wordt. Met Justin Bijlow (Feyenoord), Joë Drommel (PSV) en Tim Krul (Norwich City) behoren er nog drie keepers tot de voorlopige selectie van bondscoach Van Gaal. "Ik zou supervereerd zijn als ik bij de Oranje-selectie zit. Bij zo’n elite-selectie. Want zo kun je dat wel noemen."