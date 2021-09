Sheriff-trainer haalt na stunt tegen Real Madrid uit naar Dirk Kuyt

Woensdag, 29 september 2021 om 12:45 • Chris Meijer

Sheriff Tiraspol haalde dinsdagavond een waanzinnige stunt uit door met 1-2 te winnen van Real Madrid. Yuriy Vernydub greep de overwinning het Santiago Bernabéu aan om het ongelijk van Dirk Kuyt te bewijzen. Kuyt zei enkele weken geleden in de studio van RTL7 dat clubs als Sheriff niks te zoeken hebben in de Champions League.

Kuyt zat op 17 augustus met Ron Vlaar in de studio van RTL7, waar de heenwedstrijd in de laatste voorronde van de Champions League tussen Sheriff en Dinamo Zagreb ter sprake kwam. De kampioen van Moldavië won dat duel in eigen stadion met 3-0 en lag daardoor op koers om het hoofdtoernooi van de Champions League te halen, wat gerealiseerd werd door in Kroatië met 0-0 gelijk te spelen. “Ik weet dat de Champions League een toernooi voor kampioenen is. Maar clubs als Sheriff hebben niks te zoeken in de Champions League”, gaf Kuyt te kennen.

Die uitspraak van Kuyt is bij Sheriff niet onopgemerkt gebleven. “De geweldige speler Dirk Kuyt heeft gezegd dat er in de Champions League geen plek is voor Sheriff”, zegt Vernydub na afloop van het duel met Real Madrid op de persconferentie. “Ik laat graag zijn wereld in duigen vallen. We werken van wedstrijd tot wedstrijd, stap voor stap. We hebben nog vier wedstrijden te gaan, dat is nog een lange weg. We zullen zien waar we staan na de laatste wedstrijd op 7 december tegen Shakhtar Donetsk.”

“We weten dat we verdedigend moeten spelen, maar hebben op een slimme manier gecounterd. Het is een sprookje dat we hier winnen. Ik ben erg trots op mijn jongens”, aldus de Oekraïense trainer van Sheriff, dat na zeges op Shakhtar Donetsk (2-0) en Real Madrid aan kop gaat in Groep D. Carlo Ancelotti, trainer van de Koninklijke, stelt dat de nederlaag voortkwam uit ‘details’.

“We zijn meer teleurgesteld dat bezorgd”, zo tekent Marca op uit de mond van Ancelotti. “We speelden met intensiteit en inzet, maar we hebben verloren door kleine details. Het team heeft goed gespeeld, alleen ontbrak het aan precisie voor het doel. Het is moeilijk uit te leggen. Sheriff verdedigde goed en wist hoe ze op de details beslissend moesten zijn.”