PSV reist zonder Noni Madueke en Davy Pröpper af naar Oostenrijk

Woensdag, 29 september 2021 om 12:07

Noni Madueke en Davy Pröpper zijn niet fit genoeg om woensdag met PSV mee te reizen naar Oostenrijk, zo is woensdag officieel bekendgemaakt door de club. Pröpper heeft een lichte blessure, terwijl Madueke nog niet helemaal hersteld is van de blessure die hij opliep bij het uitduel met Go Ahead Eagles van vorige week woensdag. Het tweetal moet daardoor het Europa League-duel op bezoek bij Sturm Graz van donderdag aan zich voorbij laten gaan.

Pröpper stond eind augustus aan de kant met een spierblessure, waardoor hij het duel in de voorronde van de Champions League met Benfica en de competitieduels met FC Groningen en AZ moest missen. Op de officiële kanalen van de club is geen uitsluitsel gegeven over de huidige blessure van de middenvelder. Madueke viel tijdens 1-2 zege van PSV tegen Go Ahead Eagles geblesseerd uit. Trainer Roger Schmidt sprak toen nog tegenover het Eindhovens Dagblad de hoop uit dat de blessure van de aanvaller meeviel. “Hopelijk is het kramp. Zijn eigen gevoel was dat het niet zo was."

Het artikel gaat verder onder de video Meningen PSV-fans verdeeld over prestaties van Roger Schmidt Meer videos

Maximiliano Romero en Vincent Müller sluiten vrijdag aan bij de selectie van Jong PSV voor de wedstrijd tegen VVV-Venlo en ontbreken daarom ook in Oostenrijk. PSV reist woensdag af naar Graz en werkt na aankomst een training af in de Merkur-Arena, waar Schmidt eveneens een persconferentie zal geven. Sturm Graz en PSV trappen donderdagavond om 18.45 uur af. PSV speelde een kleine twee weken geleden met 2-2 gelijk tegen Real Sociedad, terwijl Sturm Graz met 1-0 verloor van AS Monaco.

De volledige selectie van PSV: Drommel, Mvogo, Delanghe, Teze, Obispo, Ramalho, Mwene, Max, Thomas, Mauro Junior, Boscagli, Götze, Sangaré, Gutiérrez, Van Ginkel, Zahavi, Vinícius, Gakpo, Bruma en Doan.