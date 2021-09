Turkse media: ‘We hoopten dat Besiktas hem had kunnen testen’

De Turkse media zijn niet onverdeeld negatief na de 2-0 nederlaag van Besiktas tegen Ajax in de tweede groepswedstrijd van de Champions League. Er wordt in Turkije veelvuldig stilgestaan bij het afgekeurde doelpunt van Kenan Karaman, na een duwtje jegens Jurriën Timber. Tegelijkertijd klinken er ook positieve geluiden over Ajax én het Nederlandse voetbal.

“Toen ik de wedstrijd bekeek, schoot me iets te binnen: eind 2019 stond Turkije tiende en Nederland elfde op de UEFA-ranglijst. Tegenwoordig zijn wij gezakt naar de achttiende plaats en staat Nederland zevende”, schrijft Hürriyet. De krant haalt aan dat Turkije in maart nog met 4-2 van Oranje won, maar in september met 6-1 verloor. Bovendien versloeg PSV Galatasaray tweemaal. “Oké, het is natuurlijk onmogelijk om onze voetbalcultuur te vergelijken met die van Nederland.”

“Ze kunnen op ieder platform favoriet zijn, inclusief EK’s en WK’s. Maar nog niet zo lang geleden leek het Turkse voetbal zo dicht bij Nederland. Hoe kan het dat de afstand nu weer zo groot is?”, vraagt Hürriyet zich af. “Ajax is een bijna-perfect team. Als ze de bal hebben, is het niet makkelijk die weer af te pakken. Maar Ajax is niet perfect, ze hebben ook handicaps. We hoopten bijvoorbeeld dat Besiktas de 38-jarige doelman Remko Pasveer had kunnen testen met schoten van afstand, maar dat is niet gelukt.”

“Ajax is een instituut, Turkse clubs zouden hun beleid moeten kopiëren”, voegt Fotomaç toe. In de Turkse media klinkt veel begrip voor de personele problemen bij Besiktas, dat maar liefst elf spelers moest missen in Amsterdam. “Ajax domineerde en beheerste ieder aspect van het spel. Met hun passing was iedere aanval gevaarlijk. Maar als de bal van Batshuayi in de eerste minuten niet op de paal was gegaan en de scheidsrechter het doelpunt van Karaman had goedgekeurd, hadden we nu misschien over hele andere dingen gepraat.”

Het afgekeurde doelpunt van Karaman wordt door Fanatik, Hürriyet en Fotomaç afgedaan als ‘schandalig’. “Ondanks dat het er voor Besiktas niet inzat, had de 2-1 Ajax nerveus gemaakt. Het was een typische schouderduw”, schrijft Fanatik. Nihat Kahveci, voormalig spits van Besiktas, Real Sociedad en Villarreal, doet daar nog een schepje bovenop. “Dat doelpunt had overal ter wereld geteld: op tapijt, op zand, overal!”