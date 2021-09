Donyell Malen scoort na 522 minuten: ‘Hier leef je voor als spits’

Woensdag, 29 september 2021 om 10:13 • Yanick Vos

Donyell Malen moest er tien wedstrijden op wachten, maar dinsdagavond was zijn eerste doelpunt in dienst van Borussia Dortmund na 522 speelminuten eindelijk een feit. De aanvaller kroonde zich in het Champions League-duel met Sporting Portugal (1-0) tot man van de wedstrijd door in het Signal Iduna Park de winnende treffer voor zijn rekening te nemen.

“Hier leef je voor als spits”, gaf de Oranje-international na afloop vol trots bij Amazon Prime aan. De ex-PSV’er, die bij afwezigheid van de geblesseerde Erling Braut Haaland in de aanval stond met Thorgan Hazard, werd in de 37ste minuut de diepte ingestuurd door Jude Bellingham en gaf Sporting-doelman Antonio Adán vervolgens het nakijken met een schuiver in de verre hoek. “Je eerste doelpunt maken is belangrijk, ik kan niet gelukkiger zijn. Het is een geweldig gevoel. Ik ben erg blij dat ik gescoord heb en het team heb geholpen. Dit is een belangrijke zege.”

Zijn eerste doelpunt voor Borussia Dortmund, en gelijk een belangrijke! Dortmund 1, Sporting 0 #ZiggoSport #UCL #PSGMCI pic.twitter.com/AG51yAIlmF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 28, 2021

Ook Dortmund-trainer Marco Rose was na het Champions League-duel tevreden met Malen. “Ik moet waarschijnlijk praten over Donyell. Hij leverde. Dit was belangrijk voor die jongen", wordt de trainer geciteerd door Kicker. Malen werd door de UEFA uitgeroepen tot Man of the Match. Ook in Duitsland is men lovend over de aanvaller. De vijftienvoudig international werd door Sport1 samen met Manuel Akanji als de grote uitblinker aangewezen. “Hij gaf eindelijk thuis. De goal gaf hem een boost, dat zag je aan de Nederlander na het succes. Hij speelde voorop in de aanval en dat vond hij zichtbaar prettig.”

De lovende woorden zijn meer dan welkom voor Malen, die eerder deze week nog stevige kritiek kreeg van Lothar Matthäus. De oud-international schreef na de 1-0 nederlaag van Dortmund tegen Borussia Mönchengladbach in zijn column voor Sky dat de aanvaller veel te weinig laat zien. “Vooral van nieuwkomer Malen mag je toch wel iets meer verwachten. Tot nu toe ben ik zeer teleurgesteld in hem. Tegen Gladbach kwam hij nauwelijks een tegenstander voorbij, aanvallend kon hij weinig laten zien.”

Na de overwinning op Sporting bezet Dortmund met zes punten de tweede plek in Groep C van de Champions League. De Duitsers moeten de koppositie aan Ajax laten vanwege een beter doelsaldo (plus zes om plus twee). De Amsterdammers wonnen dinsdagavond in eigen huis met 2-0 van Besiktas. Op 19 oktober staan de twee ploegen tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA.