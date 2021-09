‘Ajax zo superieur, dat Besiktas oogde als modale Eredivisie-club’

Woensdag, 29 september 2021 om 08:05 • Laatste update: 08:42

De Nederlandse kranten zijn een dag na de 2-0 overwinning op Besiktas lovend over Ajax. De Turkse kampioen was niet opgewassen tegen het spel van de Amsterdammers. Onder meer de belangrijke rol van Steven Berghuis wordt uitgelicht in de ochtendkranten. De Oranje-international kreeg de voorkeur boven Davy Klaassen en was met een doelpunt en assist beslissend voor de koploper in Groep C.

Berghuis scoorde twee weken geleden al tegen Sporting Portugal en verzorgde dinsdagavond op aangeven van Man of the Match Dusan Tadic de openingstreffer. Op slag van rust stond hij aan de basis van de 2-0 van Sébastien Haller. “Weer was Steven Berghuis van grote waarde in een Champions League-wedstrijd van Ajax. Zijn zo beladen transfer betaalt zich steeds meer uit als een perfect getimede move, ironisch genoeg óók voor Feyenoord”, schrijft Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad. “De haat en de afkeer zullen er op 19 december niet minder om zijn in De Kuip, maar stiekem pakt de transfer van Berghuis óók voor Feyenoord prima uit, op zijn minst in sportief opzicht. De vastgeroeste hiërarchie met een speler op wie in Rotterdam alles was afgestemd, is op een natuurlijke wijze doorbroken onder de nieuwe trainer Arne Slot.”

???????????? ???????????????? ?? De brilstand is van het scorebord. Berghuis scoort weer in de ?? na uitstekend werk van Dusan Tadic: 1-0!#ZiggoSport #UCL #ajabes pic.twitter.com/Q1CSaPmIsK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 28, 2021

Andersom ziet Mossou Berghuis opbloeien in Amsterdam. “Als spelmaker was hij niet alleen aan de bal beslissend gisteravond, Berghuis verzette voortdurend de arbeid die hoort bij zijn nieuwe rol, alsmede bij het hoge niveau van de Champions League. Dat maakt hem tot een betere en veelzijdigere speler. De waardering in Amsterdam was navenant: toen Berghuis na zeventig minuten werd vervangen door Klaassen, klaterde het applaus dankbaar van de tribunes”, zo klinkt het over Berghuis, die ook in De Telegraaf de complimenten krijgt. “Na de interlandbreak staat er geen maat op het elftal van Erik ten Hag, dat in de voorgaande vijf duels in alle competities foutloos bleef, 24 keer scoorde en maar één tegentreffer kreeg”, schrijft Ajax-watcher Mike Verweij in De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Imponerende Berghuis geniet bij Ajax: 'Tevreden met nummer 10-positie' Meer videos

“Het was ook de reden waarom de keuze tussen Steven Berghuis en de weer fitte Davy Klaassen op de nummer-tien-positie voor Ten Hag een makkelijke was. Dat had niets met Klaassen te maken, want het kind van de club geeft elke wedstrijd zijn hele ziel en zaligheid en heeft een indrukwekkend track-record. Maar Berghuis is de man in vorm. Hem laten staan, betaalde zich tegen Besiktas dan ook uit”, aldus Verweij. Berghuis is na zijn doelpunten tegen Sporting en Besiktas de vierde Ajax-speler ooit die scoort in zijn eerste twee Champions League-wedstrijden na Quincy Promes (2019), Rafael van der Vaart (2002) en Jari Litmanen (1994). Verweij merkt op dat Ajax het na rust naliet om de score verder uit te breiden. “Het deerde niemand bij Ajax, want na twee groepsduels is de oogst ’gewoon’ zes punten én 5,4 miljoen euro aan winstpremies. Door de dubbele zege lonkt eind september al overwintering in de Champions League.”

De Volkskrant zag Ajax in de eerste helft een ‘voetbalshow’ opvoeren. “Kijkt u nochtans goed, liefhebbers, ook als u een andere club dan Ajax steunt”, begint verslaggever Willem Vissers zijn lofzang over het spel van Ajax. “Kijk zonder gekleurde bril naar de kern van voetbal, naar de sport als spel, naar het plezier, de beweging, de techniek, het snelle heroveren van de bal. Of naar de bezetting van het veld, de afwisseling tussen functionaliteit en speelsheid, het verweven van pirouettes en het betere kap- en draaiwerk in het spel om de knikkers.” Volgens Vissers is het Ajax alleen te verwijten dat het geen 6-0 of 8-2 werd tegen Besiktas. Voetballend daarentegen was het volgens de verslaggever genieten geblazen. “Dit is voetbal zoals het voor velen is bedoeld, als vermaak voor een vol stadion dat af en toe naar adem hapte, dat de longen telkens vol zoog voor weer een aubade, voor een lofzang op het elftal van Erik ten Hag, die als een dirigent langs de lijn deinde op het ritme van het spel.”

‘Sterk Ajax laat Besiktas op modale Eredivisie-club lijken’, kopt Trouw. De krant zag Ajax oppermachtig spelen in de sfeervolle Johan Cruijff ArenA en een grote stap zetten richting overwintering in de Champions League. “In de eerste helft was Ajax zo superieur, dat ook de kampioen van Turkije oogde als een Eredivisie-club van het kaliber Cambuur of FC Groningen. Met 72 procent balbezit en zestien doelpogingen was een Champions League-wedstrijd in Amsterdam zelden zo eenzijdig. De 2-0 ruststand was een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen.”