Van der Vaart 'heel erg trots': ‘Dortmund is echt het niveau van Ajax'

Woensdag, 29 september 2021 om 07:21 • Yanick Vos • Laatste update: 07:43

Rafael van der Vaart vindt dat Ajax het niveau van Borussia Dortmund heeft, zo liet de oud-international dinsdagavond weten na afloop van de 2-0 overwinning op Besiktas. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat in Groep C samen aan kop met de Bundesliga-club, op dinsdag 19 oktober de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA. Van der Vaart is ervan overtuigd dat Ajax zoveel indruk heeft gemaakt in Europa, dat Dortmund de regerend landskampioen allesbehalve zal onderschatten.

Na de 1-5 overwinning op Sporting Portugal was Ajax dinsdag met 2-0 te sterk voor Besiktas. Doelpunten kwamen op naam van Steven Berghuis en Sébastien Haller. Met zes punten gaat Ajax aan kop in de groepsfase. Dortmund staat ook op zes punten, maar heeft een minder doelsaldo (plus zes om plus twee). “We mogen ook wel gewoon trots zijn als het Nederlandse voetbal, met Ajax dat het zo goed doet in de Champions League. Natuurlijk, het pas de groepsfase. Maar ze hebben al jarenlang de punten verdiend in Europa en daar ben ik als Ajacied wel heel erg trots op”, aldus Van der Vaart bij Ziggo Sport.

Van der Vaart vindt het ‘heel moeilijk te zeggen’ waartoe Ajax in staat is in de Champions League. “Als je tegen Manchester City of Paris Saint-Germain moet, dan is het een heel ander verhaal. Alleen als je ziet hoe Besiktas hier komt, met angst en allemaal terug… Dat betekent dat je naam hebt gemaakt. Er komen hier geen ploegen naartoe, ook Dortmund niet, om lekker te komen ballen”, stelt de 38-jarige oud-speler van onder meer Ajax, Hamburger SV, Real Madrid en Tottenham Hotspur.

Over twee weken staat de kraker tussen Ajax en Borussia Dortmund op het programma. Van der Vaart noemt de ploeg van Marco Rose ‘een geweldig elftal’. “Dat is echt het niveau van Ajax”, stelt Van der Vaart. “Bayern München is te goed, maar Dortmund daar ben ik echt benieuwd naar.” Dortmund won dinsdagavond met 1-0 van Sporting Portugal door een doelpunt van Donyell Malen.