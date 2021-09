Driessen: ‘Ook Besiktas geen graadmeter om te zien waar Ajax staat’

Woensdag, 29 september 2021 om 06:56 • Yanick Vos • Laatste update: 07:56

Valentijn Driessen vindt Ajax te veel kansen missen en verdedigend 'te broos' in de Champions League. De Amsterdammers staan er met zes punten uit twee wedstrijden uitstekend voor in de groepsfase, maar desondanks blijft de chef voetbal van De Telegraaf kritisch op het team van Erik ten Hag. Volgens Driessen zijn de zeges op Sporting Portugal (1-5) en Besiktas (2-0) geen graadmeter om te zien waar Ajax internationaal staat.

Ajax ging dinsdagavond rusten met een 2-0 voorsprong door doelpunten van Steven Berghuis en Sébastien Haller. In de tweede helft kwam de overwinning niet meer in gevaar. Volgens Driessen kan de Champions League gezien worden als ‘de heilige graal’. “Toch kan je stellen dat de groepsfase van een vergelijkbare voorspelbaarheid is als de Eredivisie. Na Sporting Portugal bleek ook Besiktas niet van kampioenenniveau en geen graadmeter om te zien waar Ajax internationaal staat”, schrijft hij in de krant over de koploper van Groep C, waarin Ajax op 19 oktober bezoek krijgt van Borussia Dortmund.

Driessen wijst naar de wedstrijd tussen Ajax en SC Cambuur op 18 september. De Amsterdammers namen het doel van de Eredivisie-tegenstander 21 keer onder vuur en wonnen uiteindelijk met 9-0. “De Friese tegenstand was een aanfluiting. Daar viel iets voor te zeggen. Maar wat dan van Besiktas, de kampioen van Turkije op bezoek in de hoofdstad? In de eerste helft stond de teller van het aantal doelpogingen van Ajax op 16 bij een 2-0 ruststand en stopte uiteindelijk op 22 met een 2-0 eindstand”, aldus Driessen, die opmerkt dat de uitslag tegen Besiktas hoger had kunnen uitvallen als vooral Ryan Gravenberch, Antony en Sébastien Haller scherper voor het doel waren geweest.

Het gehavende Besiktas, dat speelde met vier Champions League-debutanten, kwam dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA tot drie doelpogingen. “Voor een groot gedeelte de verdienste van de Ajacieden, maar tegelijkertijd is het onverstandig als Ajax zich zand in de ogen laat strooien door de kickstart in de Champions League”, aldus Driessen, die stelt dat Ajax normaliter nog vier punten nodig heeft om te overwinteren in de Champions League. “Het Europese traject in 2022 met de knock-outfase wordt een ander verhaal voor Ajax met serieuzere tegenstanders. Dan zal de defensieve kwetsbaarheid eerder aan de oppervlakte komen. Wie door de Amsterdamse resultaten heen kijkt, ziet dat Ajax in de omschakeling en bij corners regelmatig wankelt.”

Driessen stelt dat Ajax tegen die tijd wellicht beter op elkaar is ingespeeld. Het ‘overmoedige karakter’ van enkele verdedigers is volgens hem echter moeilijk te veranderen. “Aan de bal is het van prima niveau, maar puur verdedigend en qua organisatie gaat het regelmatig mis. Tegen het zwakke Besiktas zonder gevolgen, maar tegen de top van Europa loopt dat zomaar noodlottig af.” Driessen wijst naar het schot van Michy Batshuayi op de paal en het afgekeurde doelpunt in de tweede helft. “Ajax is lang niet rijp om, zoals werd gesuggereerd, de finale van de Champions League te halen. Het was genieten met de uitgelaten fans in de Johan Cruijff ArenA, de uitslag stond, overwintering in de Champions League lonkt, maar aanvallend mist Ajax te veel kansen en verdedigend is het te broos.”