Ten Hag kiest man of the match: ‘Hij manifesteert zich steeds beter’

Dinsdag, 28 september 2021 om 23:43 • Chris Meijer

Erik ten Hag is bijzonder te spreken over het optreden van Steven Berghuis in de met 2-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Besiktas. De vleugelaanvaller was goed voor een doelpunt en een assist en wordt daarom door zijn trainer gebombardeerd tot man van de wedstrijd. Ten Hag geeft op de persconferentie na afloop tevens te kennen dat hij Berghuis ziet groeien.

“Voor mij was Berghuis de man of the match, met een goal, een assist en nog een aantal creatieve ideeën. Ik denk dat hij het uitstekend heeft gedaan. Je kunt wel stellen dat hij in vorm is, ja. Dat is hij al vanaf het begin, maar hij is aan het groeien. Hij manifesteert zich steeds beter en levert daardoor een steeds grotere bijdrage”, geeft Ten Hag te kennen. De oefenmeester was over het algemeen te spreken over het optreden van zijn ploeg.

Bekijk hier de volledige samenvatting van de persconferentie van Erik ten Hag.

“Er ontstond een goede wisselwerking in een prachtige ambiance, want Ajax speelde heel goed. Na een onachtzaamheidje was de eerste kans voor Besiktas (Michy Batshuayi raakte de paal, red.), maar daarna hebben we de wedstrijd in handen genomen. We kwamen ook goed weg (bij de afgekeurde goal van Besiktas, red.) en daar moeten we waakzaam op zijn, dat zijn details”, benadrukt de trainer van Ajax. Hij vindt dat zijn ploeg vaker had moeten scoren. “We moeten scherper, meedogenlozer en rustiger zijn op bepaalde momenten.”

“Soms is het ook pech, want bij de kopbal van Haller (vroeg in de tweede helft, red.) weet die keeper haast zelf niet hoe hij ‘m eruit houdt. We laten te veel kansen onbenut en dat kan op dit niveau niet”, vervolgt Ten Hag. Ajax gaat na twee Champions League-wedstrijden aan de leiding in Groep C, samen met Borussia Dortmund. Beide ploegen hebben zes punten en over drie weken komen die Borussen eerst op bezoek in Amsterdam, waarna twee weken later de return in Duitsland op het programma staat.

“Dit is een ander level dan we gewend zijn, dus tegen Borussia Dortmund zullen we een stapje erbij moeten zetten om daar resultaat te halen”, zegt Ten Hag. “Als je dat in die twee wedstrijden niet doet, moeten we nog maar zien hoe de groep ervoor staat. Dat is een uitdaging waar we voor staan, maar het is niet onmogelijk om daar resultaat te halen. Ik heb daar vertrouwen in. We hebben zes punten en een superstart, maar die zes punten hebben we eerder gehad en toen is het niet gelukt. Nu moet het wel lukken.”