Messi verbijstert: ‘Moet je kijken! Dit kan toch niet? Hij accepteert het ook!’

Dinsdag, 28 september 2021 om 23:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:25

Toen Paris Saint-Germain dinsdagavond in de blessuretijd een vrije trap van Manchester City verdedigde, trad Lionel Messi op als 'muurligger'. Het tafereel zorgde voor grote verbazing bij Jan van Halst. "Moet je kijken! Dit kan toch niet? Hoe kan je Messi nou muurligger maken? En hij accepteert het ook nog!", zegt de verwonderde analist van Ziggo Sport.

"Wat is er gebeurd in de kleedkamer, dat de trainer heeft bedacht dat Messi muurligger wordt? Onmogelijk. Ik snap er helemaal niks van", vervolgt Van Halst bij het bekijken van de beelden. Hij wordt door Wytse van der Goot gevraagd om voor mensen die minder met voetbal hebben te duiden waarom het zo opmerkelijk is dat Messi achter de muur ligt. "Dit is God, weet je, hij is beter dan wie dan ook. Muurliggen is echt iets nederigs. Een hardwerkende middenvelder zet je daar neer. Ik was er stil van."

Bizarre beelden uit Parijs: Messi als muurligger ?? Jan van Halst is totaal van de leg ??#ZiggoSport #UCL #PARMCI pic.twitter.com/GPiI6vThpL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 28, 2021

"Ik schrok er echt van. Ook van het feit dat Messi het deed. Maar het ook wel weer mooi dat hij het voor het team doet", aldus Van Halst, die wel blij was om het doelpunt van Messi te zien. "Hij speelde niet eens zo dominant en was niet zo aanwezig, maar dit was de Messi van zijn beste Barcelona-tijd. Volgens mij zie ik hier ook iets van opluchting. Hij baalde natuurlijk ook wel dat hij zijn stempel nog niet heeft kunnen drukken. Ik denk dat hij er nu wel doorheen is. Het is fijn dat het een echte Messi-goal is, en dat het in Parijs gebeurt in plaats van in een uitwedstrijd."

Messi combineerde langs het strafschopgebied met Kylian Mbappé en vond met een fraai, tegendraads schot de rechterbovenhoek. Hij bepaalde daarmee de eindstand op 2-0. PSG heeft net als Club Brugge vier punten verzameld in de eerste twee groepswedstrijden. Manchester City heeft er drie, terwijl RB Leipzig met nul punten onderaan staat in Groep A.