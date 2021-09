Donyell Malen schiet Borussia Dortmund naast Ajax in Groep C

Dinsdag, 28 september 2021 om 22:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:24

Donyell Malen heeft Borussia Dortmund dinsdagavond een zege bezorgd in de Champions League. De grootmacht uit de Bundesliga won voor eigen publiek met 1-0 van Sporting Portugal en gaat daardoor samen met Ajax aan kop in Groep C, al is het doelsaldo van de Amsterdammers beter. Groepsgenoten Sporting en Besiktas hebben nog nul punten gepakt.

Dortmund moest het stellen zonder de geblesseerde Erling Braut Haaland, waardoor Donyell Malen samen met Thorgan Hazard de voorhoede vormde. Sporting kon weer beschikken over aanvoerder Sebastian Coates, die tegen Ajax nog geschorst was. Al vroeg in de wedstrijd moest Dortmund een wissel doorvoeren: Mahmoud Dahoud raakte na zeven minuten geblesseerd en werd vervangen door Julian Brandt.

?????????????? ?????????? ?? Zijn eerste doelpunt voor Borussia Dortmund, en gelijk een belangrijke! Dortmund 1, Sporting 0 ??#ZiggoSport #UCL #PSGMCI pic.twitter.com/AG51yAIlmF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 28, 2021

Acht minuten voor de pauze brak Malen de ban voor de thuisploeg. De aanvaller ontving de bal van Jude Bellingham, betrad het strafschopgebied en schoot raak met een laag, diagonaal schot in de linkerhoek. Het was zijn eerste goal voor zijn nieuwe club. Sporting oogde bij vlagen wel comfortabel aan de bal, maar wist doelman Gregor Kobel niet serieus te testen. Enkele minuten na de pauze werd een doelpunt van Marco Reus afgekeurd wegens buitenspel.

Het publiek ging achter Dortmund staan in de hoop de ploeg te inspireren de wedstrijd op slot te gooien. Vanwege het minimale verschil hield Sporting hoop op een resultaat, maar voorin ontbrak de dreiging van de bezoekers. Een kwartier voor tijd werd Malen naar de kant gehaald. Er kwamen geen serieuze kansen meer voor de bezoekers, die daardoor op nul punten blijven staan in de groepsfase. Ajax en Dortmund slaan een groot gat.