Messi schiet Paris Saint-Germain met wonderschone treffer voorbij City

Dinsdag, 28 september 2021 om 22:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:02

De topper in de tweede speelronde van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Manchester City is in het voordeel beslist door de Fransen. De ploeg van Mauricio Pochettino was in eigen huis met 2-0 te sterk door treffers van Idrissa Gueye en Lionel Messi. Voor Messi betekende het zijn eerste treffer in het shirt van de Parijzenaars. Het duel stond voor PSG mede in het teken van revanchegevoelens, daar de ploeg vorig jaar in de halve finale werd uitgeschakeld door de Engelse grootmacht. Club Brugge zegevierde met 1-2 op bezoek bij RB Leipzig.

Paris Saint-Germain - Manchester City 2-0

Bij PSG keerden een drietal basisspelers terug in het basiselftal. De in de Ligue 1 gepasseerde Gianluigi Donnarumma naam plaats onder de lat, Marco Verratti keerde terug van een blessure en ook Messi was er vanaf de eerste minuut bij. City was bezig aan een uitstekende serie in de Champions League en bleef in de laatste tien uitwedstrijden ongeslagen, maar keek op bezoek bij PSG al snel tegen een achterstand aan. Na acht minuten spelen kreeg Neymar zijn voet niet tegen de bal na een voorzet vanaf rechts, maar was het Gueye die het net wel wist te vinden. De middenvelder verschafte zichzelf ruimte om te schieten en vond de rechterbovenhoek: 1-0.

Een goede afspiegeling van de krachtsverhoudingen op het veld was die tussenstand niet, daar City in het eerste bedrijf de bovenliggende partij was. Het lukte de ploeg van Josep Guardiola echter niet om te scoren. Na een wonderschone voorzet met de buitenkant van de voet van Kevin De Bruyne raakte zowel Raheem Sterling (kopbal) als Bernardo Silva (rebound) de lat. Ook na geklungel in de defensie van Presnel Kimpembe wist Sterling niet te scoren. Beide ploegen kregen in het restant van de eerste helft kansen om te scoren, maar een schot van Ander Herrera eindigde in de handen bij Ederson en een voorzet van Kylian Mbappé was net te scherp voor Marquinhos.

???????????? ?????????? ?? Daar is-ie dan! De eerste van Messi in dienst van PSG, en wat een goal ??#ZiggoSport #UCL #PSGMCI pic.twitter.com/lDs2M62GMQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 28, 2021

Ook in het tweede bedrijf was het City dat de bovenliggende partij was. De Bruyne schoot echter op een uitgestoken been van Donnarumma en een schot van Riyad Mahrez miste kracht om de Italiaanse doelman te verrassen. Terwijl de gelijkmaker in de lucht hing, was het PSG dat het duel besliste via Messi. De Argentijn trok vanaf de rechterkant naar binnen, combineerde op de rand van de zestien met Mbappé en haalde voortreffelijk uit in de rechterbovenhoek: 2-0. Het betekende Messi's eerste treffer in dienst van PSG. Georginio Wijnladum mocht vervolgens nog tien minuten zijn opwachting maken, maar aan de stand veranderde niets meer.

RB Leipzig - Club Brugge 1-2

Met Noa Lang in de basis en Bas Dost en Ruud Vormer op de bank keek Club Brugge op bezoek bij Leipzig al snel tegen een achterstand aan. Emil Forsberg kwam aan de linkerkant van het veld door en bediende Christopher Nkunku, waarna laatstgenoemde koel bleef oog in oog met Simon Mignolet: 1-0. Scheidsrechter Slavko Vincic keurde de treffer in eerste instantie af wegens buitenspel, maar kwam na tussenkomst van de VAR terug op zijn beslissing. Hans Vanaken kreeg al snel de gelegenheid om iets terug te doen, maar vond Peter Gulacsi op zijn weg. Halverwege de eerste helft was de middenvelder van Club Brugge bij zijn tweede poging wel trefzeker.

Charles De Ketelaere kwam door aan de linkerkant en legde de bal breed op Vanaken, voor wie het vervolgens een koud kunstje was om met de binnenkant van de voet af te ronden: 1-1. Compleet tegen de verhouding in grepen de bezoekers op slag van rust zelfs de voorsprong, toen een voorzet van Clinton Mata bij de tweede paal werd terug gelegd door Vanaken. Het laatste zetje werd gegeven door Mats Rits: 1-2. In een gelijk opgaande tweede helft dacht Lang de score in de slotfase verder uit te bouwen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Mignolet behoedde Club Brugge in de slotfase voor puntenverlies, toen hij een prima redding in huis had op een schot van André Silva.