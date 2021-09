Sensationele stunt van Sheriff Tiraspol in Santiago Bernabéu

Dinsdag, 28 september 2021 om 22:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:23

Sheriff Tiraspol heeft dinsdagavond voor een daverende verrassing gezorgd in de Champions League. De eerste Moldavische deelnemer ooit won in de eerste speelronde al met 2-0 van Shakhtar Donetsk en bond in het Santiago Bernabéu ook Real Madrid aan de zegekar: 1-2. Het winnende doelpunt was van grote schoonheid en werd gemaakt door Sébastien Thill. Sheriff mag echter ook doelman Georgios Athanasiadis bedanken voor diens tien reddingen.

Athanasiadis maakt deze week kans op een plek in het Elftal van de Week, want hij verrichtte redding na redding in het Santiago Bernabéu. In de achttiende minuut pareerde Athanasiadis een harde vrije trap van Karim Benzema, genomen van net buiten het strafschopgebied, en negen minuten voor de pauze stuitte Eden Hazard op de keeper. Casemiro probeerde het eveneens tevergeefs, terwijl ook Hazard tien minuten na de pauze andermaal een redding van Athanasiadis inleidde. Halverwege de tweede helft keerde de Griek ook een inzet van Vinícius Júnior in de korte hoek.

DIT IS NIET NORMAAL ?? Sheriff verslaat het grote Real door deze geweldige goal in de slotfase en gaat aan kop in poule D ?? Wat een bizar verhaal is dit aan het worden ??#ZiggoSport #UCL #RMASHE pic.twitter.com/wmf05nomnJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 28, 2021

In de slotfase van de wedstrijd bleken ook Luka Modric en Éder Militão niet in staat om de uitblinkende doelman te verschalken. Athanasiadis bracht met het hoofd redding op een schot van Modric na een mooie combinatie met Benzema, terwijl de inzet van Militão met kunst- en vliegwerk werd tegengehouden. Rodrygo schoot vervolgens over. Er was één moment waarop Athanasiadis zich gewonnen moest geven: in minuut 63 ontving Real Madrid een strafschop na licht contact tussen Fernando Costanza en Vinícius. De penalty werd overtuigend benut door Benzema.

De Fransman werd de eerste speler die in zeventien verschillende Champions League-seizoenen scoorde, al volgde Lionel Messi hem kort daarna met diens doelpunt voor Paris Saint-Germain tegen Manchester City. Met de rake penalty zorgde Benzema voor de 1-1; in minuut 25 was Sheriff op voorsprong gekomen. Cristiano ontving de bal vanuit het middenveld en verstuurde een afgemeten voorzet richting Jasur Jakhshibaev, die tegendraads inkopte. Achttien minuten voor tijd werd een goal van Sheriff afgekeurd wegens buitenspel, maar door een geweldige knal van Thill in minuut negentig werd het toch nog 1-2. In de blessuretijd belandde een van richting veranderd schot van Federico Valverde tegen de paal.