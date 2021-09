Berghuis reageert op Feyenoord-suggestie: ‘Nee, zo leg jij het uit, jammer’

Dinsdag, 28 september 2021 om 22:14 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:17

Steven Berghuis is blij met de start van Ajax in de Champions League. De eerste groepswedstrijden tegen Sporting Portugal (1-5) en Besiktas (2-0) leverden zes punten op voor de ploeg van Erik ten Hag. In beide wedstrijden kwam Berghuis tot scoren; dinsdag gaf hij ook nog een assist. "Het is een mooi podium. Zes punten", vat Berghuis samen in gesprek met Ziggo Sport.

"Ik heb natuurlijk één Champions League-campagne gehad bij Feyenoord en dat smaakte naar meer", vervolgt Berghuis. "Ik heb er toen lang op moeten wachten, maar nu kan ik me weer op dat podium meten. Tegen geweldige spelers, maar ook mét geweldige spelers. Dat is wat je uiteindelijk wil, je meten met de besten." Berghuis gaat niet mee met journalist Bas van Veenendaal, die vervolgens vraagt of het grote verschil tussen beide Champions League-campagnes inderdaad is dat Berghuis nu omringd wordt door goede spelers.

Steven Berghuis geniet bij Ajax, maar wil geen vergelijking met Feyenoord maken... ??? 'Je wil je gewoon meten met de besten' ??#ZiggoSport #UCL #AJABES pic.twitter.com/u9PYgVvYLJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 28, 2021

"Nee, zo leg jij het uit, jammer. Dat is niet een vergelijking die ik maak, gewoon een constatering dat we nu een geweldig elftal met Ajax hebben", aldus de aanvaller, die goed te spreken is over het spel van Ajax. Vooral de eerste helft kon hem bekoren. "We hielden continu Besiktas op de eigen helft. Dat is wat we wilden. We speelden in een hoog tempo, met intensiteit. In de tweede helft ebde dat een beetje weg. We werden wat slordig, maar de eerste helft was genieten."

Het artikel gaat verder onder de video Imponerende Berghuis geniet bij Ajax: 'Tevreden met nummer 10-positie' Meer videos

Berghuis kreeg de voorkeur boven Davy Klaassen en werd twintig minuten voor tijd vervangen door zijn concurrent. Hij zag Klaassen niet warmlopen en werd er dan ook niet door beïnvloed op het veld. "Daar heb ik eigenlijk niet op gelet. Ik zag Davy pas klaarstaan toen hij langs de kant stond." Berghuis denkt dat de concurrentie hem beter maakt. "Je moet continu 'aan' staan. Je wil spelen en een bijdrage leveren. Tegelijkertijd weet je dat er op iedere positie twee à drie fantastische spelers rondlopen. Dat heb je ook nodig als je mooie dingen wilt bereiken, wat Ajax wil."