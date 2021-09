Bozeník zorgt voor onduidelijkheid over koopoptie en appt met Van Persie

Dinsdag, 28 september 2021 om 22:03 • Dominic Mostert

Róbert Bozeník heeft het plezier in het voetbal hervonden. De aanvaller wordt dit seizoen door Feyenoord verhuurd aan Fortuna Düsseldorf uit de 2. Bundesliga en is daar gelukkig, vertelt hij in een interview met het Slowaakse Sport. Bozeník scoorde tien dagen geleden als basisspeler tegen SSV Jahn Regensburg (1-1) en kwam als invaller binnen de lijnen tegen FC Erzgebirge Aue (0-1 zege) en FC Ingolstadt 04 (1-2 zege).

Na zijn doelpunt tegen Regensburg, in zijn tweede wedstrijd voor zijn nieuwe club, werd Bozeník door de supporters verkozen tot man van de wedstrijd. "Ik voel me heel goed. Ik ben weer gelukkig", zegt de aanvaller, die geen uitzicht had op veel speeltijd bij Feyenoord. "Ik krijg meer speeltijd en ik heb vrijwel meteen kunnen scoren. Ik wil in vorm blijven en veel blijven spelen. Dat is de enige manier waarop ik me kan ontwikkelen. Het is nog te vroeg om te zeggen of het echt een goede transfer was, maar het begin is goed. Ik ben hierheen gekomen om te spelen."

Aanvankelijk wilde Feyenoord Bozeník niet laten gaan, zo vertelt de Slowaak. Hij denkt dat de komst van Arne Slot een kantelpunt was. "Kort na het EK, toen ik terugkeerde naar Rotterdam, waren er meerdere aanbiedingen voor me, bijvoorbeeld uit Rusland en van Schalke 04. Feyenoord was duidelijk en wilde me niet laten gaan. Ze zeiden dat ik de nummer één was", blikt de 21-jarige aanvaller terug. "Daar richtte ik me toen op. Er kwam echter een nieuwe trainer, waarna ik één wedstrijd speelde in de voorbereiding en er nooit echt een nieuwe kans kwam."

"Ik had invalbeurten van tien à vijftien minuten en dat vond ik teleurstellend", blikt Bozeník terug op de eerste weken van het seizoen. Hij doelt onder meer op invalbeurten tegen FC Luzern (17 minuten), Willem II (19 minuten) en IF Elfsborg (24 minuten). "Ik stelde voor om te vertrekken, zodat ik weer kon voetballen. Ik heb ze simpelweg verteld dat ik niet meer gelukkig was. Aanvankelijk wilden ze er niets van weten, maar later namen ze het in overweging en zeiden ze dat ze niet in de weg zouden liggen." Een dag voor het sluiten van de transfermarkt verkaste hij naar Duitsland.

Is er een kans dat Bozeník langer dan een jaar bij Fortuna blijft? "Ik denk het niet. Er is een optie tot koop, maar die kan alleen gelicht worden als we promoveren naar de Bundesliga", stelt de international. "We gaan er allemaal van uit dat ik hier maar een jaar blijf. We zien wel wat er gaat gebeuren. Misschien komt er een bod in de winter dat moeilijk te weigeren is; misschien ben ik hier tot de zomer. Het heden is voor mij het belangrijkst. Ik richt me er gewoon op om beter te worden en regelmatig te spelen. Ik wil mijn oude vorm hervinden, daarom heb ik hiervoor gekozen."

Directeur Uwe Klein van Fortuna geeft in een reactie tegenover BILD echter aan dat er 'een contract met aankoopoptie is, zowel voor in de Bundesliga als in de 2. Bundesliga'. De krant meldt dat de som 'een klein bedrag met zeven getallen' bedraagt. Mocht het toch tot een terugkeer naar Feyenoord komen, weet Bozeník niet wat hij kan verwachten. "Zo ver kijk ik nog niet vooruit. Ik wil het goed doen bij Fortuna. Ik sta nog drie jaar onder contract bij Feyenoord. Ik sta constant in contact met de club. Na iedere wedstrijd heb ik contact met de assistent-trainers, die me vragen naar de wedstrijd en ook mijn optreden en statistieken in de gaten houden. Er is nog een goede band tussen ons."

"Ze hebben veel geld voor me betaald en wilden niet dat ik wegging. Persoonlijk wilde ik dat wel. Als ik slaag, is dat voor alle partijen goed. Ik kan na een jaar terugkomen als betere speler en ook van waarde zijn in Rotterdam", aldus de aankoop van vier miljoen euro. Bozeník heeft ook nog regelmatig contact met spitsentrainer Robin van Persie van Feyenoord. "Tijdens de interlandperiode hebben we elkaar nog gesproken. Hij feliciteerde me met mijn doelpunt tegen Slovenië (1-1) en vond het leuk om te zien dat ik een keeper als Jan Oblak passeerde. Hij zei ook dat ik het goed heb gedaan in de wedstrijd tegen Regensburg en feliciteerde me met mijn goal. Het is jammer dat ik daarna nog een kans miste."