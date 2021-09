Özyakup: ‘We hebben het vermogen om Ajax thuis te verslaan’

Dinsdag, 28 september 2021 om 22:01 • Chris Meijer

Oguzhan Özyakup denkt dat Besiktas het vermogen heeft om Ajax in de return te verslaan. De in Nederland geboren middenvelder kwam tijdens de ontmoeting tussen Ajax en Besiktas als invaller binnen de lijnen en kon geen verandering brengen in de 2-0 stand, die al bij rust op het scorebord stond in de Johan Cruijff ArenA. “We hebben onze best gedaan en zullen er alles aan doen om beter te worden”, zo tekenen Turkse media op uit de mond van Özyakup.

“We kwamen hier gehavend, dat wisten we. We wisten ook hoe sterk Ajax was en dat ze ons onder druk zouden zetten, daardoor was het begin lastig. De tweede helft speelden we wat meer vooruit en kwamen tot een doelpunt, die werd afgekeurd. Dat was controversieel”, geeft Özyakup te kennen. De afgekeurde goal - na een vermeende duw van Kenan Karaman jegens Jurriën Timber - zorgt ook voor woede bij de Turkse kranten. Fanatik spreekt van een ‘schandalige fout’, terwijl Fotomaç en Hürriyet het besluit van scheidsrechter Benoît Bastien eveneens afdoen als ‘schandalig’.

Sneijder over afgekeurde goal Besiktas:



"Volgens mij is hier weinig aan de hand."#AJABES #UCL pic.twitter.com/STZZuYYR4x — VTBL ? (@vtbl) September 28, 2021

“We moeten realistisch zijn. We hebben het vermogen om Ajax thuis te verslaan”, vervolgt Özyakup. “We moeten eerst naar Lissabon en spelen twee wedstrijden op rij tegen Sporting Portugal. Daar moeten we zes punten pakken. We moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken en zoveel mogelijk punten pakken, dan zien we wel hoe ver we komen. We gaan door een moeilijke periode met veel wedstrijden, dus we moeten onszelf ook zien te beschermen.”

“Het was een lastige wedstrijd”, zo oordeelt Besiktas-trainer Sergen Yalçin. “Op dit niveau zijn die dingen nu eenmaal niet gemakkelijk. Ons plan werkte en de eerste kans was voor ons (toen Michy Batshuayi de paal raakte, red.), daar hadden we kunnen scoren. Ik moet zeggen dat de jongens ervoor gevochten hebben. Het wordt niet makkelijk om de achterstand nog goed te maken, de wedstrijden tegen Sporting zullen onze positie in de groep bepalen.”