Sneijder snapt Player of the Match bij Ajax niet: ‘Ik weet niet wie dat kiest’

Dinsdag, 28 september 2021 om 21:13 • Chris Meijer • Laatste update: 21:18

Dusan Tadic werd door de UEFA uitgeroepen tot Player of the Match na het duel tussen Ajax en Besiktas (2-0). Wesley Sneijder zegt in de studio van RTL7 weinig te kunnen begrijpen van die keuze. Als het aan de oud-middenvelder ligt, was niet Tadic, maar Steven Berghuis gekozen tot de beste speler van de wedstrijd.

“Dat had ik niet zien aankomen. Je zou eerder Berghuis zeggen, die had een goal en een assist. Als je er toch een moet kiezen, dan toch Berghuis. Maar ja, vreemd. Ik weet niet wie dat kiest. Wij niet, in ieder geval”, zegt Sneijder nadat hij hoort dat Tadic is gekozen tot Player of the Match. Zogenaamde technical observers van de UEFA bepalen wie deze prijs, in de vorm van een trofee, na iedere Champions League-wedstrijd in ontvangst mag nemen.

?? Kort nadat hij Sébastien Haller perfect op maat bedient, gebeurt dat nu andersom. Maar na Haller scoort ook Tadic de opgelegde mogelijkheid niet...#ZiggoSport #UCL #ajabes pic.twitter.com/wj4SVRdlb3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 28, 2021

Tadic nam tijdens het duel met Besiktas een assist op Berghuis voor zijn rekening. “We hadden sneller de 3-0 moeten maken, dan was het makkelijker geworden. Dat gebeurde niet, maar het goede is dat we de nul hebben gehouden. We zijn blij met de overwinning”, analyseert Tadic zelf voor de camera van RTL7. De aanvoerder van Ajax liet in de eerste helft zelf een levensgrote kans onbenut om tot score te komen.

“Ongelofelijk, ik weet niet wat daar gebeurde. Ik moet de situatie nog terugzien”, zegt Tadic over dat moment. Tot slot wordt de Servische aanvaller gevraagd of hij blij is met zijn uitverkiezing tot Player of the Match. “Ik zeg altijd: het belangrijkste is dat we winnen. Het is heerlijk om te spelen voor deze club en deze fans.”

Rafael van der Vaart is bij Ziggo Sport wel te spreken over het optreden van Tadic. “Hij had vijf assists kunnen hebben als Haller het vizier op scherp had gehad”, zegt Van der Vaart. Presentator Bas van Veenendaal vond Tadic de minste aanvaller bij Ajax en vraagt zich af waarom hij niet gewisseld werd in de tweede helft. Ajax-trainer Erik ten Hag haalde Antony en Steven Berghuis naar de kant voor David Neres en Davy Klaassen. “Nee, ten eerste is Tadic de man en de aanvoerder”, antwoordt Ten Hag. “Hij speelde gewoon een goede wedstrijd. Die kans zit bij jou in je hoofd en bij mij ook wel, die moet hij wel maken. Maar dat is scorebordjournalistiek.”