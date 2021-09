Sneijder, Boskamp en Van der Vaart trekken zelfde conclusie over mazzel Ajax

Dinsdag, 28 september 2021 om 21:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:04

Ajax kwam in de tweede helft goed weg tegen Besiktas, vinden analisten Wesley Sneijder, Jan Boskamp en Rafael van der Vaart. Na iets meer dan een uur spelen kwam Kenan Karaman tot scoren, maar in de ogen van arbiter Benoît Bastien deelde hij een onreglementaire duw uit aan Jurriën Timber. Daardoor bleef Ajax op een 2-0 voorsprong staan, die uiteindelijk ook over de streep werd getrokken.

"Stel je voor dat het 2-1 wordt...", zegt Boskamp in de studio van RTL7. Hij denkt dat 'niemand iets zou zeggen' als de situatie niet werd afgefloten. "Het is een duw aan de zijkant, een schouderduw", vult Sneijder aan. "Als hij niet fluit en de actie laat doorlopen, krijg je een VAR-check en wordt het doelpunt normaal gesproken niet afgekeurd." Bij Ziggo Sport komt Van der Vaart tot hetzelfde oordeel. "Ik weet niet wat die scheids gezien heeft, maar hij floot al voordat hij ging schieten. Normaal wacht je even voordat hij erin gaat. Ik vond hier niks aan de hand, eerlijk gezegd."

Sneijder over afgekeurde goal Besiktas: "Volgens mij is hier weinig aan de hand."#AJABES #UCL pic.twitter.com/STZZuYYR4x — VTBL ? (@vtbl) September 28, 2021

Besiktas maakte het afgekeurde doelpunt in een fase waarin Ajax minder goed in de wedstrijd zat. Boskamp bestempelt het optreden van de Amsterdammers in de tweede helft als 'heel matig'. "Ze gingen moeilijk doen, hakjes geven, noem maar op. Besiktas kwam zelfs een beetje in de wedstrijd. De tweede helft was niet om aan te gluren." Sneijder ergerde zich minder aan de technische hoogstandjes. "Dat is ook een beetje inherent aan zo’n wedstrijd. Je staat met 2-0 voor en het gaat vrij gemakkelijk. Dan ga je toch een beetje pielen."

"Het gaat om het resultaat", vervolgt Sneijder. "Ik had zelfs het gevoel dat ze in de tweede helft een stapje terug deden en er niet meer zoveel energie in staken. Ze gingen gewoon lekker voetballen en wisten dat de wedstrijd binnen was. Je moet je toch weer focussen op het weekend." Boskamp vindt echter dat Ajax te weinig uit de wedstrijd heeft gehaald. "Je loopt zo te klooien in de tweede helft. Je hebt mogelijkheden om nog verder uit te lopen. Ze kregen daar nog twee of drie mogelijkheden voor."