Van der Vaart uit kritiek op Gravenberch: ‘Ik weet niet wie dat verzonnen heeft’

Dinsdag, 28 september 2021 om 21:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:06

Rafael van der Vaart heeft dinsdagavond genoten van het spel van Ajax tegen Besiktas (2-0), zo vertelde hij na afloop van het duel bij Ziggo Sport. De oud-middenvelder en analist zag een aantal uitblinkers bij de ploeg van trainer Erik ten Hag, waaronder Ryan Gravenberch. Van der Vaart zou echter willen zien dat de middenvelder zich in de toekomst nooit meer ontfermt over een standaardsituatie. "Dat moet hij niet meer doen", zei Van der Vaart lachend.

"De eerste helft was fantastisch", zag Van der Vaart. Ajax domineerde in het eerste bedrijf en mocht het zichzelf kwalijk nemen dat de score niet voor rust verder werd uitgebouwd. "Die fans, kippenvel. Ik denk dat de mensen het thuis anders beleefd hebben, maar hier in het stadion was het geweldig. Je kan wel heel kritisch zijn, maar het is wel de Champions League. Het had ook 5-1 of 6-1 kunnen zijn." Van der Vaart doelt daarmee onder meer op de afgekeurde goal van Kenan Karaman, die werd teruggefloten. "Dat zit in het spel van Ajax, ze geven altijd wel kansen weg."

Bij Ajax schreef Sébastien Haller geschiedenis door als eerste speler ooit vijf keer te scoren in zijn eerste twee duels in de Champions League. Dat lukte nog nooit iemand in het grootste Europese clubtoernooi. "Hij kopte ze allemaal op de keeper", aldus Van der Vaart. "Hij had hem soms naar de hoek moeten mikken. Vooral de laatste, die moet je gewoon op je hoofd laten vallen, die hoef je niet te knikken. Dan win je met 3-0, heb je er twee gemaakt en speel je een wereldwedstrijd. Maar ik ben geen kopspecialist, laat dat duidelijk zijn."

Presentator Bas van Veenendaal vroeg Van der Vaart tot slot wie hij de beste man vond aan de zijde van Ajax. "Ik vond Gravenberch heel goed spelen. Hij heerst, is groot, sterk, rustig aan de bal. Hij heeft in principe alles. Haller was ook goed, maar als je een goal en een assist maakt hoort Steven Berghuis daar ook zeker bij. Dit is echt fantastisch werk van Ten Hag." Toch had Van der Vaart ook een punt van kritiek op Gravenberch. "Het enige wat hij niet moet doen is corners en vrije trappen nemen. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft? Dat moet hij niet doen. Hij heeft niet die natuurlijke trap."