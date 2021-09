Haller schrijft Champions League-historie bij zege van Ajax op Besiktas

Dinsdag, 28 september 2021 om 20:34 • Chris Meijer • Laatste update: 20:42

Ajax heeft ook zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League omgezet in een overwinning. Besiktas werd in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 verslagen, door doelpunten van Steven Berghuis en Sébastien Haller. Laatstgenoemde vestigde met zijn treffer een Champions League-record, want hij is de eerste speler ooit met vijf doelpunten na twee wedstrijden in het miljardenbal. Na twee zeges gaat Ajax voorlopig aan de leiding in Groep C, al kan Borussia Dortmund later op de avond bij een thuiszege op Sporting Portugal in punten gelijk komen.

Trainer Erik ten Hag voerde geen wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van het met 3-0 gewonnen duel met FC Groningen, wat betekende dat Berghuis als aanvallende middenvelder nog altijd de voorkeur kreeg boven Davy Klaassen. Voor collega Sergen Yalçin was het puzzelen voor het bezoek aan Amsterdam, want hij moest maar liefst elf spelers - onder wie onder meer Domagoj Vida, Atiba Hutchinson en Miralem Pjanic - missen. Bij Besiktas was Michy Batshuayi wel van de partij, terwijl voormalig Feyenoorder Oguzhan Özyakup op de bank begon. Het eerste gevaar viel al na een minuut te noteren, toen een schot van Ryan Gravenberch recht op doelman Ersin Destanoglu afging.

GOAL! Steven Berghuis opent de score na mooi voorbereidend werk van Dusan Tadic. ?? #AJABES #UCL pic.twitter.com/zrtqWlvRNv — VTBL ? (@vtbl) September 28, 2021

De eerste serieuze kans was echter voor de bezoekers. Kenan Karaman vond Batshuayi, die slim wegliep en na het zoeken van de verre hoek de paal raakte. Het bracht Ajax niet aan het schikken, want nadat een schot van Antony nog maar net voorlangs ging kwamen de Amsterdammers al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Met zeventien minuten op de klok kwam Dusan Tadic na een fraaie actie aan de linkerkant van het veld uit in het strafschopgebied, waar hij de bal breed wist te leggen op Berghuis. Hij passeerde Destanoglu en bracht Ajax daarmee op voorsprong.

Na de openingstreffer kwam Besiktas er amper meer aan te pas. Via een door Destanoglu gekeerde kopbal van Haller en een levensgrote mogelijkheid voor Tadic deelde Ajax al waarschuwingen uit, alvorens de marge kort voor rust verdubbeld werd. Een voorzet van Berghuis bereikte Haller, die bij de eerste paal voor Serdar Saatci kwam en met zijn bovenbeen en hulp van zijn tegenstander de bal tegen de touwen werkte. Daarmee werd Haller de eerste speler ooit met vijf doelpunten na twee Champions League-wedstrijden, daar hij in de eerste groepswedstrijd tegen Sporting Portugal (1-5 zege) al vier keer trefzeker was.

Sébastien Haller maakt de tweede voor Ajax! Dat is lekker rusten voor de Amsterdammers, die heer en meester zijn in eigen huis. #AJABES #UCL pic.twitter.com/DNANH5OIJG — VTBL ? (@vtbl) September 28, 2021

Yalcin greep in de rust in door Özyakup en Gokhan Töre in het veld te brengen voor Ridvan Yilmaz en Salih Ucan, waardoor hij nog louter jeugdspelers op de reservebank had zitten. Aan het spelbeeld veranderde er aanvankelijk weinig en de eerste grote kans van de tweede helft was voor Haller, wiens kopbal uit het doel geranseld werd door Destanoglu. Ajax zakte daarna echter weg en na ruim een uur spelen leek Besiktas daarvan te profiteren met de aansluitingstreffer. Scheidsrechter Benoît Bastien keurde dat doelpunt echter af wegens een duwtje van Karaman jegens Jurriën Timber.

Ajax-supporters bekogeld met vuurwerk door fans van Besiktas

In het begin van de tweede helft moest een Ajax-vak ontruimd worden nadat er vuurwerk werd gegooid door fans van Besiktas. Lees artikel

Nadat een kopbal van Haller over was gegaan, bracht Ten Hag David Neres en Klaassen in het veld als vervangers van Antony en Berghuis. In het restant van de tweede helft hield Ajax het duel relatief eenvoudig onder controle. Een zwabberbal van Neres leverde nog bijna een ruimere marge op, maar al grabbelend slaagde Destanoglu erin om de stand op 2-0 te houden. Voor Ajax is Borussia Dortmund over drie weken in de Johan Cruijff ArenA de volgende tegenstander in de Champions League. Besiktas krijgt dan bezoek van Sporting Portugal.