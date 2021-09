37-jarige Pyatov grijpt glansrol en houdt Internazionale van scoren af

Dinsdag, 28 september 2021 om 20:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:38

Shakhtar Donetsk en Internazionale hebben elkaar dinsdagavond in een weinig verheffend duel in evenwicht gehouden tijdens de tweede groepswedstrijd in de Champions League. Beide ploegen kregen kansen om te scoren, maar slaagden daar niet in: 0-0. Met name de 37-jarige Andriy Pyatov bleek een sta in de weg voor de Milanezen. Voor Inter betekent het de tweede groepswedstrijd met puntenverlies, nadat twee weken geleden werd verloren van Real Madrid in eigen huis. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij stonden bij de bezoekers in de basis en speelden de volledige wedstrijd.

Het was pas de tweede keer in de Champions League-historie dat twee Nederlanders namens Inter in de basis startten, na Edgar Davids en Andy van der Meijde in november 2004 tegen Werder Bremen. Shakhtar en Inter troffen elkaar vijf keer eerder in het miljardenbal en nog nooit gingen de Oekraïners er met een zege vandoor. Ditmaal kwam het eerste gevaar wel van de thuisploeg. Manor Solomon zag kans om na vijf minuten spelen uit te halen iets buiten het strafschopgebied, maar zag zijn poging langs de linkerpaal gaan.

Aiii ?? Denzel Dumfries en ex-Ajacied Lassina Traore komen hard in botsing en vooral laatstgenoemde heeft daar veel last van ?? De Burkinees moet per brandcard van het veld ??#ZiggoSport #UCL #SHKINT pic.twitter.com/P2r5PWCZkW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 28, 2021

De grootste tik voor Shakhtar volgde na een minuut of tien, toen Lassina Traoré na een ongelukkige botsing met Dumfries pijnlijk ten val kwam. Het been van de aanvaller klapte dubbel, waarna hij per brancard van het veld werd gereden. In het eerste bedrijf waren de mogelijkheden verder op één hand te tellen. Edin Dzeko had een voorzet uit een indirecte hoekschop voor het intikken, maar schoot om onverklaarbare wijze over. Ook Dumfries kwam even later niet tot scoren. De rechtervleugelverdediger kopte eerst tegen een rug van een Shakhtar-speler en had in de rebound te veel tijd nodig.

Trainer Simone Inzaghi poogde in de tweede helft met frisse krachten iets teweeg te brengen in aanvallend opzicht, maar ook de ingevallen Joaquin Correa en Hakan Çalhanoglu konden het verschil niet maken. Correa was echter nog wel dichtbij met een schot dat nog net uit de hoek kon worden gehaald door Andriy Pyatov. "Je krijgt sneller een kabinet dan een goal van Shakhtar of Internazionale. Alles gaat naast, alles gaat er overheen", omschreef commentator Ronald van der Geer het duel cynisch bij Ziggo Sport. Helemaal geruisloos ging het tweede bedrijf niet voorbij, daar de beste kans voor Shakhtar was.

Na goed voorbereidend werk aan de rechterkant van het veld leek Dodo de bal van een meter van het doel voor het inschieten te hebben, maar een uitgeschoven been van Milan Skriniar voorkwam een tegentreffer. Aan de andere kant was Lautaro Martínez het dichtst bij de beslissing. De Argentijn kreeg de bal twintig minuten voor tijd met enig fortuin voor de voeten en schoot meteen uit de draai, maar was veel te wild in de afronding. De laatste kans van de wedstrijd, een kopbal van De Vrij, werd onschadelijk gemaakt door Pyatov.