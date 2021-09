Ajax-supporters bekogeld met vuurwerk door fans van Besiktas

Dinsdag, 28 september 2021 om 19:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:08

Een vak met Ajax-supporters is dinsdagavond kort na de rust deels ontruimd geweest in de Johan Cruijff ArenA. Aanleiding was vuurwerk, dat door de supporters van Besiktas vanuit het uitvak naar beneden werd gegooid. Volgens commentator Sierd de Vos van Ziggo Sport ging het om zeker vijftig à zestig fans van Ajax die hun plek hebben moeten verlaten.

De beelden waren niet te zien op televisie, daar de UEFA dergelijke incidenten zoveel mogelijk buiten beeld wil houden. Volgens supporters op Twitter, die massaal beelden delen van de ontruiming, gaat het om vak 117. "Uitsupporters gooien zwaar vuurwerk naar beneden", zo schrijft iemand op Twitter met een foto van het lege vak. Volgens De Vos weigerde een deel van de supporters in eerste instantie hun stoel te verlaten.