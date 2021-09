Fabrizio Romano: ‘Laat me duidelijkheid verschaffen over Ten Hag’

Dinsdag, 28 september 2021 om 19:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:51

Erik ten Hag gaat Ronald Koeman niet middenin het seizoen opvolgen als trainer van Barcelona, verzekert Fabrizio Romano dinsdagavond. In de afgelopen twee weken is de druk op Koeman flink toegenomen en wordt al gesproken over potentiële opvolgers. In de Spaanse media valt ook de naam van Erik ten Hag, maar Romano verwacht niet dat hij gaat vertrekken bij Ajax om halsoverkop aan de slag te gaan in het Camp Nou.

"Laat me duidelijkheid verschaffen over Ten Hag, want daar krijg ik veel vragen over", zegt de journalist in zijn Here We Go-podcast. "Het is een heel goede trainer, maar no way dat hij Ajax midden in het seizoen zal verlaten. Dat is niet zijn stijl en hij heeft ook een goede relatie met Marc Overmars. Hij tekende bij en beloofde Overmars dat hij niet zou vertrekken, dus voor Barcelona is er niets te halen. Áls Ronald Koeman vertrekt, en dat is zeker nog geen uitgemaakte zaak, dan zijn er twee namen: Xavi Hernández en Roberto Martínez. Maar ze wachten allebei nog op officieel contact met Barcelona."

Romano denkt dat de komende twee wedstrijden van Barcelona cruciaal zijn voor Koeman. Woensdag gaat de club op bezoek bij Benfica in de Champions League; zaterdag wacht een uitwedstrijd tegen Atlético Madrid in LaLiga. "Als die wedstrijden allebei worden gewonnen, heeft hij misschien kans om aan te blijven. Zo niet, dan is de kans aanzienlijk dat hij de club verlaat. Er wordt gesproken met mensen die dicht bij trainers staan." Tegen Atlético zit Koeman de tweede en laatste wedstrijd van zijn schorsing uit, die hij opliep doordat hij in de uitwedstrijd tegen Cádiz (0-0) van het veld werd gestuurd.