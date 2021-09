Ajax zet nieuw contract voor André Onana uit het hoofd

Dinsdag, 28 september 2021 om 18:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:40

Er komt waarschijnlijk geen contractverlenging voor André Onana bij Ajax, meldt Marc Overmars dinsdagavond voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas. De doelman beschikt over een aflopende verbintenis en heeft zelf aangegeven open te staan voor verlenging. Overmars heeft echter niet de indruk dat Onana graag wil bijtekenen en laat doorschemeren dat het waarschijnlijk niet meer goed komt tussen beide partijen.

"Wij zijn niet bezig zijn contract te verlengen", maakt Overmars duidelijk in gesprek met Ziggo Sport. "Tot nu voeren we geen gesprekken, nee. Wij hebben dat geprobeerd en dat is niet gelukt. Dan ga je verder. Dat heb ik een paar keer uitgelegd. Je haalt een talentvolle keeper (Jay Gorter, red.) en een oudere keeper (Remko Pasveer). We hopen dat Jay Gorter grote stappen maakt en dat doet hij. De afspraak was dat we gezamenlijk een transfer zouden maken in juli, in de afgelopen zomer. Dat is niet gelukt en dat heeft niet aan ons gelegen."

Het lijkt niet meer goed te komen tussen Ajax en André Onana... ? 'Het is niet gelukt en dat heeft niet aan ons gelegen...'#ZiggoSport #UCL #ajabes pic.twitter.com/PSP2qs1kJE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 28, 2021

Onana zei zaterdag in een interview met De Telegraaf te willen meedenken met Ajax. "Natuurlijk sta ik nog open voor een nieuw contract", zei de doelman. Hij gaf aan een 'geweldige relatie' te hebben met Overmars, Edwin van der Sar en Erik ten Hag. "Maar het is niet in mijn handen. Een nieuw contract met een gelimiteerde transfersom? Alles is bespreekbaar. Ajax moet datgene doen, dat goed is voor Ajax." Onana zei dat Ajax tijdens de onderhandelingen de stekker eruit trok en dat wordt door Overmars bevestigd.

"Zoek maar op internet op: wij stonden open voor verdere gesprekken. Sindsdien hebben we niets meer van Ajax gehoord", zei Onana zaterdag. "Je maakt keuzes en het moet ook van twee kanten komen", verklaart Overmars. "Ik denk niet dat wij het gevoel hebben dat André echt heel graag wilde. Hij zei dat wij de stekker eruit hebben gehaald. Dat klopt ook en dat doen we met een reden", concludeert de directeur. Onana is tot 4 november nog geschorst vanwege het gebruik van een verboden middel.

Jan van Halst vindt het besluit van Ajax 'uitstekend', zegt hij in de studio van Ziggo Sport. "Na wat er allemaal is gebeurd, vond ik het al heel chique hoe Ajax zich opstelde", aldus de analist. "Hij heeft een fout gemaakt, dat moet je niet vergeten. Als je dan ook nog allemaal dingen gaat eisen, zegt Ajax op een gegeven moment: 'Tot hier en niet verder.' Ik vind het een heel duidelijk en krachtig signaal van Ajax en Overmars: met ons valt niet te sollen."

Onana gaf in het interview aan dat liefst vijftien clubs hem transfervrij hopen in te lijven in de zomer van 2022. Donderdag meldde Fabrizio Romano dat Onana 'heel, heel dicht bij' een overgang naar Internazionale is. "Geruchten dat ik al een akkoord heb met een andere club, kloppen niet", zei de doelman. Er zijn al 'zes of zeven' gesprekken gevoerd tussen Ajax en Botines over het aflopende contract, maar het laatste gesprek is al enige tijd geleden.