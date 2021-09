Touzani en Hehakaija op 18 oktober in Zeist voor loting EK Futsal

Dinsdag, 28 september 2021 om 16:50

De loting voor UEFA Futsal EURO 2022 vindt op maandag 18 oktober plaats op de KNVB Campus in Zeist, zo heeft de UEFA dinsdagmiddag aangekondigd. Het kampioenschap vindt van 19 januari tot en met 6 februari 2022 plaats in Amsterdam en Groningen; de kaartverkoop gaat een dag na de loting van start. Het is de eerste keer dat het eindtoernooi in Nederland wordt georganiseerd.

Tijdens de loting, die wordt gehost door UEFA Futsal EURO-ambassadeur Soufiane Touzani en voormalig straatvoetbalster Rocky Hehakaija, worden de zestien deelnemers ingedeeld in vier poules van vier. Daarin strijden ze om een plek in de kwartfinale en uiteindelijk om de Europese titel. Afhankelijk van de UEFA-coëfficiëntenlijst worden de deelnemers bij de loting in één van de vier potten ingedeeld. De definitieve potindeling wordt na de FIFA Futsal World Cup, die momenteel in Litouwen plaatsvindt, opgesteld.

Toernooidirecteur Gijs de Jong kijkt uit naar de loting, vertelt hij via de officiële kanalen van de KNVB. "Voor het eerst vindt de loting voor een Europees Kampioenschap plaats op de KNVB Campus in Zeist, iets waar we als toernooiorganisatie natuurlijk trots op zijn. Maandagavond 18 oktober weten de teams wie ze gaan ontmoeten en kan de voorbereiding beginnen. Ook voor de fans. We kijken uit naar volle zalen en veel spektakel."

De kaartverkoop voor alle wedstrijden start een dag na de loting op 19 oktober. Voor het grootste EK Fustal ooit worden de twee speellocaties, Ziggo Dome in Amsterdam en MartiniPlaza in Groningen, volledig omgetoverd tot 'futsalwalhalla's'. Beide locaties bieden gezamenlijk plaats aan 17.500 futsal-fans. Kaarten zijn daags na de loting verkrijgbaar vanaf tien euro via de officiële toernooiwebsite.

Voor het eerst in de geschiedenis strijden zestien landen om de Europese titel. Als gastland is Oranje Futsal automatisch van de partij en andere deelnemende landen zijn titelhouder Portugal, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Finland, Georgië, Italië, Kazachstan, Polen, Rusland, Slowakije, Slovenië, Spanje en Oekraïne. Servië en Wit-Rusland spelen tussen 14 en 17 november tegen elkaar om het laatste ticket.