‘Copa EuroAmérica’ is een feit: UEFA kondigt drie edities aan

Dinsdag, 28 september 2021 om 16:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:54

De UEFA en de CONMEBOL gaan de samenwerking verder intensiveren. De voetbalbonden van Europa en Zuid-Amerika maken dinsdagmiddag bekend dat Italië en Argentinië, de winnaars van respectievelijk het EK en de Copa América, elkaar in juni 2022 zullen treffen in een wedstrijd die op sociale media wordt omgedoopt tot de Copa EuroAmérica. Het is nog niet bekend waar de wedstrijd wordt afgewerkt. Er is een akkoord bereikt over drie edities van een dergelijke intercontinentale Supercup.

De bonden van beide continenten gaan ook nauwer samenwerken op het gebied van vrouwenvoetbal, zaalvoetbal en jeugdvoetbal, melden ze in een gezamenlijk statement. Bovendien gaan ze door met het uitwisselen van scheidsrechters en worden trainingsprogramma's met elkaar gedeeld. Tijdens het EK en de Copa América werden al scheidsrechters uitgewisseld. De Argentijn Fernando Rapallini maakte deel uit van een scheidsrechtersteam op het EK, maar niet als hoofdscheidsrechter. Een Spaans arbitraal team onder leiding van Jesús Gil Manzano floot drie duels op de Copa América in Argentinië en Colombia.

In het verleden troffen de winnaars van continentale toernooien elkaar in de Confederations Cup. Dat toernooi werd in 2017 voor het laatst georganiseerd. In 2019 maakte de FIFA bekend dat het toernooi werd opgeheven en dat in plaats daarvan het WK voor clubteams werd uitgebreid. Ook werd de FIFA Arab Cup voor Arabische landen in het leven werd geroepen. De eerste editie wordt in november en december in Qatar gehouden en dient als prelude voor het WK.