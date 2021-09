Dusan Tadic: ‘Je bent een held of een loser, nooit iets ertussenin’

Dinsdag, 28 september 2021 om 16:00 • Jeroen van Poppel

Dusan Tadic probeert zo min mogelijk opinies over zichzelf te lezen in de media. De aanvoerder van Ajax stelt tegenover Het Parool dat het verstandig is om in de zwart-witte voetbalwereld niet bezig te zijn met kritiek. "Sommige spelers lezen te veel en kunnen met kritiek, lovend of negatief, niet omgaan", aldus Tadic.

"Er is geen nuance", weet Tadic, die met Ajax aan de vooravond staat van het Champions League-duel met Besiktas. "In voetbal is alles zwart of wit, er is geen grijs. Je bent een held of een loser. Nooit iets ertussenin." De inmiddels 32-jarige linksbuiten is niet bang om binnenkort het stempel 'te oud' te krijgen. "Als dat gebeurt, moet ik op het veld het tegendeel maar bewijzen. De eersten in de selectie die je moet bekritiseren zijn Daley Blind en ik. Niet Ryan Gravenberch, niet Jurriën Timber, maar de meest ervaren spelers, de leiders in het team."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De laatste weken speelt Tadic bij het uitstekend draaiende Ajax een minder opvallende rol. Zo kwam de Serviër in de ruim gewonnen wedstrijd tegen Sporting Portugal (1-5 zege) niet veel in het stuk voor. "Soms zijn andere dingen belangrijk dan scoren en assists geven", reageert hij. "De ruimte lag voor ons in die wedstrijd op de andere flank. Die ruimte hebben we optimaal benut. Over onze rechterkant konden we Sporting pijn doen. Dan moet de linkerflank ondersteunend zijn."

Tadic weet dat hij zijn teamgenoten hard nodig heeft. "Ajax mag geen one trick pony zijn. We moeten van alle kanten kunnen aanvallen. We beschikken over veel verschillende wapens. Met Sébastien Haller hebben we nu een fysiek sterke centrumspits. Steven Berghuis brengt kwaliteit aan de bal en ervaring. Ik snap wel dat mensen de vergelijking maken met Hakim Ziyech als ze Berghuis zien spelen: het schot, de passing, dat linkerbeen. Mooi dat hij nu speler van Ajax is. En dan hebben we met Antony, David Neres en Mohamed Daramy nog veel snelheid en dribbelgevaar op de vleugels. Daramy is net bij ons. Hij is jong, talentvol en stelt zich open voor zijn medespelers. Hij zal ons in de toekomst veel helpen."