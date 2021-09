Louis van Gaal: ‘Hij en ik hebben hetzelfde hoge intelligentieniveau’

Dinsdag, 28 september 2021 om 14:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:43

De gelegenheidswedstrijd die Louis van Gaal afgelopen vrijdag coachte voor Telstar betekende voor de huidige bondscoach van Oranje een weerzien met Andries Jonker. Het tweetal werkte al eerder samen bij Barcelona en Bayern München, maar toch ziet Van Gaal Jonker niet als zijn ideale assistent-trainer. "Andries Jonker is niet de meest complementaire persoonlijkheid voor mij", aldus Van Gaal, geciteerd door Voetbal International.

Van Gaal leidde Telstar vrijdag samen met Jonker, de eigenlijke trainer van de club, naar een nipte overwinning tegen Jong AZ (1-0). Hoewel de twee dus jarenlang samenwerkten, onthulde Van Gaal dat Jonker 'op andere gronden werd gerekruteerd' door hem. "Danny Blind is veel meer complementair aan mij", zei Van Gaal over zijn huidige assistent bij Oranje. "Hij is ook bondscoach geweest, maar kon niet wat ík kon. Gewoon tegen mensen zeggen dat ze niet te laat moeten komen. Ik vind dat je áltijd op tijd moet komen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Terwijl hij Jonker vastpakte, zei Van Gaal vrijdag tegen de aanwezige pers: "Twee van deze persoonlijkheden is eigenlijk te veel. Met Blind gaat het beter. Duidelijker kan ik dat niet uitleggen. Maar wij", zei hij wijzend naar zichzelf en Jonker, "hebben hetzelfde hoge intelligentieniveau." Jonker kon dat wel waarderen: "Slaat u dat even op." Van Gaal gaf Jonker daarop een schouderklopje. "Andries is zelfs nóg intelligenter. Dat is gewoon zo." Jonker: "Noteren!" Van Gaal knikte naar zijn kompaan. "Wij zeggen heel vaak hetzelfde, met dezelfde articulatie. Dat is niet altijd goed." Jonker grijnsde: "Eén Louis van Gaal, dat is meer dan genoeg."

Van Gaal legde ook uit hoe hij Oranje begin september in korte tijd naar zijn hand zette. "Het grappige is: ik héb dat aura", aldus de uiterst zelfverzekerde bondscoach. "Anderhalve dag had ik, voor de wedstrijd tegen Noorwegen. Dat kán gewoon niet. Maar om het proces te versnellen, dat ik bondscoach werd, heb ik vooraf acht spelers gebeld van wie ik dacht dat ze gingen spelen. En eentje omdat ik vooraf dacht: Die ga ik níét opstellen, maar dat moet geen etterende wond worden. Visie. Maar nú komt het: facetimen. Twee spelers meldden zich al vijf minuten voor het aanvangstijdstip: 'Trainer, ik zit klaar.' Dat is omdat ik dat aura heb."