Meespelen Huntelaar krijgt mogelijk staartje na melding van SV DCS

Dinsdag, 28 september 2021 om 14:20 • Yanick Vos • Laatste update: 14:28

De rentree van Klaas-Jan Huntelaar op de Nederlandse amateurvelden krijgt mogelijk een staartje. De 38-jarige spits speelde zondag mee in de wedstrijd van het zesde elftal van HC’03 en dat roept vraagtekens op bij SV DCS-voorzitter René van Leeuwen. Hij heeft zich gewend tot de KNVB met de vraag of Huntelaar wel een internationale overschrijving heeft aangevraagd. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen er maatregelen worden getroffen, zo meldt de bond.

DCS heeft met de 33-jarige Damir Rovcanin onlangs ook een voormalig profvoetballer ingelijfd. De spits speelde honderden wedstrijden in Turkije en Bosnië & Herzegovina voor diverse clubs. Sinds juli 2019 speelde Rovcanin geen officiële wedstrijd meer en hij is al enkele jaren woonachtig in Arnhem. De internationale overschrijving ging echter niet door, omdat Rovcanin niet aan de regels voldeed.

De Gelderlander schrijft dat hij minimaal drie jaar geen wedstrijd meer had moeten voetballen. Bovendien was hij pas aangemeld door DCS na de transferwindow. Rovcanin mag zodoende van de KNVB pas vanaf 4 januari 2022 voor DCS in actie komen. De eerste seizoenshelft moet hij vanaf de zijlijn bekijken. Van Leeuwen keek dan ook raar op toen Huntelaar, ex-speler van Schalke 04, wel in actie kwam bij HC’03.

De voorzitter van DCS vraagt zich af wat het verschil is tussen Huntelaar en Rovcanin. Hij meldde zich daarom bij de KNVB en kreeg snel antwoord. “Wij zijn aan het uitzoeken of er een internationale overschrijving is aangevraagd door deze amateurclub (HC’03) voor speler Huntelaar. Indien niet conform de regels is gehandeld, zal de club hierover worden geïnformeerd en zullen maatregelen worden getroffen."

Huntelaar speelde zondag mee met zijn amateurvereniging uit Drempt tegen het tiende elftal van Concordia Wehl. “Hij is de afgelopen tijd met opzet uit de publiciteit gebleven en heeft in stilte afscheid genomen van het profvoetbal”, gaf voorzitter en tevens ploeggenoot Mart de Kruif van HC’03 aan tegen Regio8. “Hij wil nu gewoon lekker voetballen. De club is daarbij een warm bad. Hij hoeft niks, hij mag alles.” De voorzitter bevestigde dat de 76-voudig international sinds vorige week staat ingeschreven bij HC’03.