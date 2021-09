Steven Nzonzi verlaat AS Roma en gaat James Rodriguez achterna

Dinsdag, 28 september 2021 om 13:53 • Yanick Vos • Laatste update: 14:08

Steven Nzonzi verlaat AS Roma per direct voor Al-Rayyan. De middenvelder komt transfervrij over van AS Roma, waar hij onder trainer José Mourinho geen rol van betekenis speelde. In Qatar gaat de twintigvoudig Frans international spelen onder trainer Laurent Blanc, die vorige week ook al de beschikking kreeg over Colombiaans international James Rodriguez.

De 32-jarige Nzonzi stond sinds de zomer van 2018 onder contract bij AS Roma, maar heeft het daar nooit weten te maken. De aankoop van ruim 26 miljoen euro werd verhuurd aan Galatasaray en Stade Rennais, om vervolgens afgelopen zomer weer terug te keren in Rome. Onder Mourinho kwam hij dit seizoen nog geen minuut in actie. Zijn contract in het Stadio Olimpico liep nog een jaar door, maar desondanks heeft Roma besloten om hem transfervrij te laten gaan.

Bienvenue Welcome ?????? Steven Nzonzi pic.twitter.com/zSBtmUs8qF — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 28, 2021

In Qatar wordt Nzonzi ploeggenoot van James Rodriguez. De Colombiaanse middenvelder was op een zijspoor beland bij Everton onder manager Rafael Benítez en koos er vorige week voor om Europa te verlaten. Volgens Engelse media strijkt de ex-speler van onder meer AS Monaco en Real Madrid in Qatar een jaarsalaris op van liefst twaalf miljoen euro. Het is vooralsnog niet bekend wat Nzonzi gaat verdienen.

Nzonzi, in 2018 WK-winnaar met de nationale ploeg van Frankrijk, speelde in de jeugd van onder meer Paris Saint-Germain en Caan en brak door bij Amiens. Via Blackburn Rovers en Stoke City kwam hij in 2015 terecht bij Sevilla. In Spanje maakte hij naam en won hij in 2016 de Europa League.