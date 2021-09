Ibrahimovic krijgt ondanks blessure kans op verbeterd Zweeds record

Dinsdag, 28 september 2021 om 13:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:33

Zlatan Ibrahimovic mag zich verheugen op nieuwe speelminuten in het Zweedse elftal. De spits van AC Milan kan vlak na zijn veertigste verjaardag, die hij komende zondag viert, in actie komen in de komende WK-kwalificatieduels en daarmee zijn record als oudste speler ooit in het Zweedse elftal aanscherpen.

Ibrahimovic is al wekenlang uitgeschakeld met een achillespeesblessure, maar Janne Anderson heeft de routinier toch opgeroepen voor de duels met Kosovo en Griekenland van respectievelijk 9 en 12 oktober. De bondscoach verwacht dat Ibrahimovic net op tijd hersteld zal zijn om in ieder geval als invaller te kunnen fungeren. "We zijn allemaal bekend met zijn blessureachtergrond", aldus Andersson. "Het gaat steeds beter en het moment nadert dat alles in orde is."

"Gezien de huidige stand van zaken is hij geen basiskracht", zegt Andersson over Ibrahimovic, die dit seizoen pas 31 minuten in actie kwam voor AC Milan. "We moeten voorzichtig met hem zijn en hopen dat hij herstelt. Hij is een speler van het kaliber waarvoor je de moeite neemt dit te doen." Ibrahimovic maakte op 16 maart zijn rentree voor Zweden, nadat hij na het EK 2016 was gestopt als international. Met een leeftijd van 39 jaar, 5 maanden en 25 dagen is hij al de oudste speler ooit voor Zweden. Het EK moest de voormalig spits van Ajax afgelopen zomer aan zich voorbij laten gaan door een blessure.

Met Jesper Karlsson kent de Zweedse selectie één speler uit de Nederlandse Eredivisie. De aanvaller van AZ werd niet opgeroepen voor het EK, maar kreeg in maart en september al wel een uitnodiging van Andersson. De enige nieuwkomers ten opzichte van de interlandperiode in september zijn Ibrahimovic en Magnus Eriksson, een 31-jarige aanvaller van Djurgarden. Filip Helander (Rangers) en Jordan Larsson (Spartak Moskou) zijn er vanwege blessures niet bij.

De volledige selectie van Zweden:

Doel: Pontus Dahlberg (Doncaster Rovers), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Robin Olsen (Sheffield United)

Verdediging: Ludwig Augustinsson (Sevilla), Marcus Danielsson (Dalian Professional), Mattias Johansson (Legia Warschau), Emil Krafth (Newcastle United), Joakim Nilsson (Arminia Bielefeld), Victor Lindelöf (Manchester United), Martin Olsson (Malmö FF), Carl Starfelt (Celtic)

Middenveld: Jens Cajuste (FC Midtjylland), Viktor Claesson (FK Krasnodar), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (RB Leipzig), Kristoffer Olsson (Anderlecht), Mattias Svanberg (Bologna), Ken Sema (Watford)

Aanval: Magnus Eriksson (Djurgarden), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Alexander Isak (Real Sociedad), Jesper Karlsson (AZ), Dejan Kulusevski (Juventus), Robin Quaison (Al-Ettifaq), Isaac Kiese Thelin (FC Baniyas)