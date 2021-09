Haaland bezorgt zoon Suárez onvergetelijke verjaardag met bijzonder cadeau

Dinsdag, 28 september 2021 om 12:34

Voetballers en clubs zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Erling Braut Haaland heeft Benjamin Suárez een cadeau gestuurd voor zijn achtste verjaardag. Vader Luis Suárez deelt op Instagram een foto waarop zoon Benjamin lachend poseert met het shirt van de Borussia Dortmund-spits, die op het shirt een boodschap schreef: ‘Happy birthday, Benjamin!’ Suárez heeft op zijn beurt mooie woorden over voor de 21-jarige aanvaller van Dortmund. Hij noemt Haaland een ‘topspeler’ en bedankt hem voor het shirt. “Een groot gebaar”, aldus de ex-Ajacied.