Erik ten Hag maakt opstelling van Ajax tegen Besiktas bekend

Dinsdag, 28 september 2021 om 17:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:35

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax voor het thuisduel in de Champions League met Besiktas bekendgemaakt. De trainer van de Amsterdammers kiest voor Steven Berghuis als nummer tien, waardoor Davy Klaassen genoegen moet nemen met een plek op de bank. Voor het overige zijn er geen verrassingen in de opstelling van Ajax. De wedstrijd begint om 18.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Bij afwezigheid van Klaassen speelde Berghuis de laatste vijf wedstrijden van Ajax als aanvallende middenvelder. Klaassen maakte afgelopen zaterdag tegen FC Groningen (3-0 winst) zijn rentree als invaller en staat ook tegen Besiktas niet in de basis. Dat betekent dat Ajax aantreedt met dezelfde elf namen als tegen Groningen. Remko Pasveer is bij afwezigheid van de geblesseerde Maarten Stekelenburg nog altijd de doelman van de Amsterdammers.

De backposities worden bezet door Noussair Mazraoui en Daley Blind, waardoor Devyne Rensch en Nicolás Tagliafico op de bank zitten. Rensch speelde maandagavond een helft mee met Jong Ajax om wedstrijdritme op te doen. Het centrale duo bestaande uit Jurriën Timber en Lisandro Martínez is inmiddels vertrouwd, net als het blok op het middenveld, dat gevormd wordt door Edson Álvarez en Ryan Gravenberch. Voorin moeten Antony en Dusan Tadic centrumspits Sébastien Haller van bruikbare ballen voorzien.

Waar er voor Ajax geen vuiltje aan de lucht is, zijn de problemen bij Besiktas groot. Miralem Pjanic, Welinton Souza, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Cyle Larin en Javier Montero zijn niet fit en bleven derhalve achter in Istanbul. Wel keert de van Chelsea gehuurde Michy Batshuayi, de blikvanger van het elftal, terug op de spitspositie.

Ajax begon twee weken geleden weergaloos aan de groepsfase van de Champions League door bij Sporting Portugal met 1-5 te winnen en de koppositie in de poule te grijpen. Besiktas is nog puntloos na de nederlaag in eigen huis tegen Borussia Dortmund (2-1) van twee weken geleden.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic

Opstelling Besiktas: Destanoglu; Rosier, Yilmaz, Meras, N'Sakala; Saatçi, Josef; Uçan, Bozdogan, Karaman; Batshuayi