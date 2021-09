MVV vergelijkt wedstrijd tegen Jong Ajax met rapnummer van Ryan Babel

Dinsdag, 28 september 2021 om 11:29 • Laatste update: 11:36

Voetballers en clubs zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

MVV Maastricht beleefde maandagavond een frustrerende avond op bezoek bij Jong Ajax. De club trok na de beslissende 3-0 van de Amsterdamse beloften op Twitter de ludieke vergelijking met de onlangs verschenen single Open Letter van Ryan Babel. "De wedstrijd van vanavond is een beetje te vergelijken met een single van Ryan Babel", aldus MVV. "Vooraf weet je dat het lastig wordt om er doorheen te komen, maar uiteindelijk is het nog zwaarder dan je van tevoren verwacht."

De wedstrijd van vanavond is een beetje te vergelijken met een single van Ryan Babel. Vooraf weet je dat het lastig wordt om er doorheen te komen, maar uiteindelijk is het nog zwaarder dan je van tevoren verwacht. ? 3???0?? ? #jajmvv — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) September 27, 2021

MVV verloor de wedstrijd van Jong Ajax, waar Devyne Rensch en Danilo in de basis stonden, uiteindelijk met 3-1. De Amsterdamse doelpunten kwamen op naam van Danilo (tweemaal) en Naci Ünüvar, waarna Orhan Džepar nog iets terugdeed voor MVV. Door de zege neemt Jong Ajax de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie over van de Limburgers, die na acht wedstrijden ook twaalf punten en een slechter doelsaldo hebben.