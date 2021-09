‘Dortmund stuurt dertig scouts op pad en komt uit bij Kasper Dolberg'

Dinsdag, 28 september 2021 om 10:04 • Yanick Vos • Laatste update: 10:44

Kasper Dolberg is in beeld bij Borussia Dortmund, zo meldt Sport1. De Deense spits van OGC Nice geldt als een van de kandidaten bij een zomers vertrek van Erling Braut Haaland. Dortmund wil Haaland niet kwijt, maar brengt desondanks al eventuele opvolgers in kaart.

Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke liet onlangs weten dat het nog niet zeker is of Haaland na dit seizoen vertrekt. “We moeten het gewoon nog zien. De sleutel ligt bij Erling. Maar als hij vertrekt, dan kan op één ding worden gerekend: we zullen er weer eentje krijgen”, aldus Watzke. Een deel van de opbrengst van Haaland wil Dortmund investeren in een vervanger. Door een clausule in het contract van de 21-jarige Noorse spits is hij medio volgend jaar voor een bedrag van 75 tot 90 miljoen euro op te halen.

Volgens Sport 1 zijn in totaal dertig scouts namens Dortmund op zoek naar een nieuwe spits. Ze vissen in een vijver van spitsen tussen de 19 en 24 jaar. De nieuwe spits mag ongeveer dertig tot veertig miljoen euro kosten. Het liefste wil de Bundesliga-club een ‘koopje’ zoals Haaland, die voor twintig miljoen euro van Red Bull Salzburg werd overgenomen en volgens Transfermarkt 130 miljoen euro waard is.

De 23-jarige Dolberg is een van de spitsen die door Sport1 in verband wordt gebracht met Dortmund. Hij maakte in 2019 voor 20,5 miljoen euro de overstap van Ajax naar OGC Nice en zou nu 22 miljoen euro waard zijn. Zijn ploeggenoot Amine Gouiri wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door de Dortmund-scouts. Een andere speler die geldt als mogelijke opvolger van Haaland is de 25-jarige Anthony Martial.

Martial was bij Manchester United al niet zeker van een basisplaats en is gedaald in de pikorde sinds de komst van Cristiano Ronaldo. Zijn marktwaarde ligt op 45 miljoen euro en United zou bereid zijn om hem te laten gaan bij een bod van 50 tot 55 miljoen euro. Borussia Dortmund, die in 2018 ook al interesse had in Martial, is echter niet van plan om zoveel geld uit te geven, zo klinkt het.