Daley Blind deelt persoonlijk verhaal: ‘Dat komt natuurlijk hard binnen’

Dinsdag, 28 september 2021 om 09:32 • Yanick Vos

Daley Blind is in gesprek met Planet Health uitgebreid ingegaan op de periode toen hij aan de kant stond met een hartspierontsteking. In 2019 zakte hij in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia in elkaar. Onderzoek wees uit dat hij met een ontstoken hartspier te maken had. Hij kreeg een inwendige defibrillator geplaatst en stond enkele maanden aan de kant. In het interview vertelt de Oranje-international wat deze zware periode met hem heeft gedaan.

Blind vertelt dat de hartspierontsteking rauw op zijn dak kwam vallen. “Het is niet iets waar je het met vrienden over hebt als je een avondje gaat stappen, zeg maar. Laat staan als je veel sport, gezond leeft en nog relatief jong bent”, antwoordt Blind op de vraag waarom hij nu zijn verhaal deelt. “Dan is het best pittig om dat opeens zelf mee te maken. Ik hoop dat door mijn verhaal te doen en door meer campagnes in de toekomst, jongeren gaan inzien dat gezond leven en goed voor je hart zorgen belangrijk is.”

Na de wedstrijd tegen Valencia op 10 december 2019 moest Blind verplicht rust nemen. In die periode heeft hij veel tijd met zijn gezin besteed. “Dat was het enige wat erg prettig was. Verder voelde ik me fysiek dus gewoon goed”, aldus Blind, die er naar eigen zeggen alles aan heeft gedaan om zo snel mogelijk weer te kunnen voetballen. “Daar had ik geen angst voor. Het klinkt misschien gek, maar het mentale moest maar even wachten. Nu ik het er over heb, had ik misschien geen tijd om het echt goed te verwerken voor mezelf. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk weer voetballen. Misschien dat ik daardoor onbewust over angst heen wilde stappen.”

De hartproblemen heeft Blind aan het denken gezet. Hij vertelt dat hij sindsdien nog beter op zijn voeding is gaan letten en meer aan zijn nachtrust denkt. Als hij weet dat hij de volgende dag een zware fysieke inspanning moet leveren, dan is hij daar bewuster mee bezig dan voorheen. “Voorheen dacht ik weleens dat ik ook zonder ontbijt een training door zou kunnen komen. Dat is ook wel zo – en dat zou ik nu ook nog kunnen – maar daar voel ik me niet meer prettig bij. Nu zorg ik voordat ik me inspan altijd voor bepaalde rituelen en dat ik de juiste voedingsstoffen binnenkrijg. Hetzelfde geldt voor de juiste nachtrust. Dat is geen tijdelijk traject; het is een verandering in mijn levensstijl.”

Blind werkte aan zijn terugkeer terwijl hij en zijn vrouw net hun eerste kindje kregen. “Gesprekken met haar, mijn ouders en vrienden; dat komt natuurlijk hard binnen. Ik kan emoties over het algemeen goed uitschakelen, maar zó emotieloos ben ik nou ook weer niet dat dat me niet raakt”, aldus Blind, die aangeeft dat hij veel steun heeft gehad van zijn omgeving om zo snel mogelijk terug te keren op het veld. “Niemand heeft me daarin geprobeerd tegen te houden of bepaalde vragen gesteld waardoor ik ging twijfelen.”

In de zomer van vorig jaar ging de 31-jarige Blind in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC in de tachtigste plots naar de grond zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Zijn defibrillator was afgegaan. Toen de verzorgers bij hem waren, stond Blind op en kon hij zelf het veld aflopen. Enkele weken daarna sloot hij weer aan bij de selectie van Erik ten Hag. Sindsdien heeft Blind geen problemen meer gehad en is hij een vaste waarde bij Ajax en in het Nederlands elftal.