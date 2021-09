Lionel Scaloni zadelt Ajax en Premier League-clubs weer met probleem op

Dinsdag, 28 september 2021 om 08:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:08

Lionel Scaloni heeft Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico van Ajax opgeroepen voor de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden van Argentinië. De bondscoach nam ook drie spelers uit de Premier League op in zijn selectie van dertig man: keeper Emiliano Martínez (Aston Villa), Giovani Lo Celso en Cristian Romero (beiden Tottenham Hotspur). Argentinië staat echter nog steeds op de zogeheten 'rode' lijst van de Britse overheid.

Dat betekent dat reizigers uit dat land tien dagen in quarantaine moeten bij aankomst in Groot-Brittannië. Argentijnse internationals zouden daardoor niet in actie kunnen komen in de Premier League-speelronde op 16 en 17 oktober. Toch zijn Martínez, Lo Celso en Romero opgeroepen. Begin deze maand werd het duel van de Argentijnen met aartsrivaal Brazilië in São Paulo al na een paar minuten gestaakt. Medewerkers van de Braziliaanse gezondheidsdienst kwamen het veld op omdat Martínez, Lo Celso en Romero zich niet aan de quarantaineregels zouden hebben gehouden.

#Eliminatorias Lista de convocados por el entrenador de la @Argentina, @lioscaloni, para la triple fecha de octubre pic.twitter.com/kBd3DFLks8 — Selección Argentina ???? (@Argentina) September 27, 2021

Bij aankomst in Brazilië zou er door of voor het trio incorrecte informatie zijn ingevuld. De FIFA is een tuchtzaak rond de gestaakte WK-kwalificatiewedstrijd begonnen. De wereldvoetbalbond voorkwam na een gesprek met de Britse overheid, waarin onder meer werd gesproken over versoepeling van de quarantaineregels voor de volgende interlandperiode, dat de clubs in de Premier League hun spelers niet meer wilden afstaan in de vorige interlandperiode. Sommige nationale bonden waren namelijk zo boos over het standpunt van enkele clubs, dat ze eisten dat de betreffende spelers dan ook niet voor hun clubs mochten spelen.

Het is nog niet duidelijk of de quarantaineplicht voor de Argentijnse spelers gehandhaafd zal worden. Voor Ajax betekent de oproep van Martínez en Tagliafico een ander probleem. Op 8 oktober gaat de ploeg van Scaloni op bezoek in Paraguay, waarna er in de dagen daarna thuisduels met Uruguay en Peru volgen. Vooral dat laatste duel komt voor Ajax bijzonder slecht uit. Het duel met Peru wordt donderdagavond 14 oktober lokale tijd gespeeld, oftewel in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 oktober Nederlandse tijd.

Het team van Erik ten Hag speelt zaterdag 16 oktober een uitduel met sc Heerenveen. Begin deze maand kampte Ajax met precies hetzelfde probleem. Tagliafico en Martínez moesten toen het uitduel met PEC Zwolle, ook op een zaterdag, aan zich voorbij laten gaan omdat Argentinië donderdagavond lokale tijd nog tegen Bolivia had gespeeld.