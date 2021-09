‘Ajax verhoogt minimale vraagprijs van dertig naar veertig miljoen euro’

Dinsdag, 28 september 2021 om 08:20 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ajax denkt aan een vraagprijs van minimaal veertig miljoen euro voor Antony, zo schrijft UOL Esporte uit Brazilië. De goede start van de 21-jarige aanvaller aan het nieuwe seizoen en het feit dat hij is opgeroepen voor de eerstvolgende interlands van zijn vaderland hebben er naar verluidt voor gezorgd dat Ajax intern inmiddels aan een minimumbedrag van veertig miljoen euro denkt. Dat is tien miljoen euro hoger dan in de zomermaanden.

Bayern München was een van de clubs die afgelopen zomer aan Antony werd gelinkt. De Duitse topclub schrok echter van de vraagprijs van dertig miljoen euro, zo klonk het. De Telegraaf zette destijds vraagtekens bij dat bericht. “Waar dat bedrag vandaan komt is een raadsel. Voor een van zijn sterspelers heeft Ajax een veel hoger bedrag, misschien zelfs wel het dubbele, in gedachten.” Het contract van Antony loopt pas medio 2025 ten einde.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars benadrukte meermaals dat Antony niet te koop was en de Braziliaan sloot in augustus, na het winnen van een gouden medaille op de Olympische Spelen, weer aan bij de selectie van Erik ten Hag. Bij Ajax heeft hij concurrentie van landgenoot David Neres, die toch niet vertrok, en nieuweling Steven Berghuis, die de laatste weken echter als een nummer tien speelt.

Antony speelde tot dusver dit seizoen vijf duels in de Eredivisie en scoorde tegen zowel Vitesse (5-0) als FC Groningen (3-0). In de eerste Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal (1-5 winst) was hij met drie assists een van de grote uitblinkers. Dat resulteerde in een oproep van bondscoach Tite voor de komende kwalificatiewedstrijden van Brazilië tegen Venezuela, Colombia en Uruguay.

UOL Esporte sluit niet uit dat Ajax in de loop van het seizoen hoger in de boom gaat zitten, afhankelijk van de prestaties van Antony. De naam van Bayern wordt opnieuw genoemd, evenals die van Barcelona. Het is echter algemeen bekend dat de Spaanse topclub in financiële moeilijkheden verkeert. De Amsterdamse club betaalde zelf 15,75 miljoen euro aan Sao Paulo, dat nog eens maximaal zes miljoen euro aan bonussen tegemoet kan zien. De Braziliaanse club heeft bovendien recht op twintig procent van de eventuele winst die Ajax op een eventuele transfer van de aanvaller maakt.