UEFA geeft zich gewonnen in strijd met Barça, Juventus en Real Madrid

Maandag, 27 september 2021 om 23:33 • Jeroen van Poppel

De UEFA geeft de juridische strijd met Barcelona, Juventus en Real Madrid definitief op, zo blijkt uit een statement dat de Europese voetbalbond maandagavond uitgaf. De UEFA wilde de drie clubs straffen voor hun deelname aan de oprichting van de Super League, maar werd eerder teruggefloten door de Madrileense rechtbank.

In de verklaring van de UEFA is te lezen dat de procedure die tegen Barcelona, Juventus en Real Madrid was gestart nietig wordt verklaard, alsof de procedure nooit heeft bestaan. De UEFA dreigde om de drie grootmachten voor twee jaar uit te sluiten van Europees voetbal en een boete op te leggen, maar kreeg eind juli al slecht nieuws: toen oordeelde de Madrileense rechtbank dat de oprichting van de Super League door de clubs niet onrechtmatig was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Oorspronkelijk zou de Super League gaan bestaan uit twaalf clubs, want ook Arsenal, AC Milan, Atlético Madrid, Chelsea, Internazionale, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur waren betrokken bij de oprichting. Vanwege de enorme weerstand vanuit de eigen supporters en de UEFA trokken de negen clubs zich echter al snel terug. Ze kwamen met de voetbalbond overeen gezamenlijk vijftien miljoen euro in een fonds te storten dat ten goede zou komen aan de ontwikkeling van jeugdvoetbal in Europa. De UEFA heeft nu besloten dat bedrag niet te zullen innen.

Barça, Juve en Real maakten eind juli al bekend nog altijd te werken aan een Super League. "We zijn verheugd dat we vanaf nu niet langer slachtoffer zullen zijn van de bedreigingen van de UEFA. Ons doel is om het Super League-project op een constructieve en collaboratieve manier verder te ontwikkelen, waarbij we rekenen op de bijdrage van alle belanghebbenden van het voetbal: fans, spelers, coaches, clubs, nationale en internationale competities en federaties."