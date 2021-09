Van der Gijp tipt: ‘Hij heeft alles voor een middenvelder, goede speler!’

Maandag, 27 september 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel

René van der Gijp licht in Veronica Inside Tijjani Reijnders uit als speler om in de gaten te houden. De analist van het praatprogramma zag de 23-jarige middenvelder de afgelopen weken uitblinken bij AZ en voorspelt hem een grote toekomst. "Ik wilde het eigenlijk voor me houden en het over vier weken een keer zeggen", aldus Van der Gijp.

Reijnders maakte tegen Go Ahead Eagles (5-0 winst) een schitterend doelpunt. "Omdat hij nu die bal in de kruising schoot is het misschien een beetje makkelijk, maar ik heb al een paar weken dat ik denk: goede speler", zegt Van der Gijp. "Ik vind die Reijnders wel een speler om in de gaten te houden. Dat vond ik tegen FC Twente (3-1 verlies, red.) ook al. Hij heeft alles voor een middenvelder: hij is lichtvoetig, hij bestrijkt veel veld, hij heeft een goed overzicht, een goede trap."

"Het is een hele mooie speler", vervolgt Van der Gijp. "En daar kijk je dan ook graag naar. Dat is Ryan Gravenberch ook, terwijl die de afgelopen weken niet in de vorm van zijn leven is. Maar die Reijnders is ook een sierlijke speler om naar te kijken." Vervolgens verandert het onderwerp in de talkshow naar Gravenberch, die zondag harde kritiek kreeg van Marco van Basten omdat hij 'volgevreten' zou zijn. "Die jongens worden bedolven onder schouderklopjes", reageert Johan Derksen daarop. "Daar doen wij ook aan mee. 'Wat een talent, die moet in Oranje.' Dan gaan ze zelf ook denken dat ze heel goed zijn en dat is het begin van het einde."

Hans Kraay junior neemt het op voor de middenvelder van Ajax. "Gravenberch is zo'n verschrikkelijk goede speler. Hij gaat niet met de handrem en op halve kracht spelen. Ik heb zelden een speler gezien, met zo'n versnelling áán de bal, als Gravenberch. Ik dacht dat hij niet kon schieten, maar hij traint als een bezetene, hij heeft tegenwoordig ook een schot. Ik ben ervan overtuigd dat hij aan het eind van het seizoen voor veertig miljoen euro wordt verkocht. De topclubs gaan in de rij staan." Van der Gijp gelooft daar nog niet in. "Hij moet dadelijk een basisplaats krijgen in Oranje, Ajax moet door in de Champions League, en dan moet hij het laten zien."