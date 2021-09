Derksen: ‘Ik kan hier echt heel boos om worden, dat stomme gelul’

Maandag, 27 september 2021 om 22:24

Johan Derksen is niet bepaald te spreken over het optreden van Cor Pot in het programma FC Rijnmond. Pot schoof maandag aan in het praatprogramma van RTV Rijnmond en sprak daarin onder meer over zijn huidige functie als assistent van Dick Advocaat bij de nationale ploeg van Irak. Derksen doet de uitspraken van Pot over Irak in het programma Veronica Inside af als ‘stom gelul’.

In Veronica Inside worden fragmenten van Pot in FC Rijnmond getoond. “Het is een heel apart land, mensen hebben natuurlijk een hele vervelende tijd meegemaakt. Ieder land probeert natuurlijk wel naar een normaal leven te komen”, zei Pot over Irak. Presentator Bart Nolles wees Pot op het feit dat op de website van Amnesty International te lezen valt hoe de mensenrechten in Irak geschonden worden. “Dat vind ik wel leuke verhalen”, reageerde Pot. “Aan de ene kant ben ik het wel met je eens, maar aan de andere kant niet. Je kunt van Nederland ook zeggen dat Pim Fortuyn ook is doodgeschoten.”

Nolles benadrukte vervolgens dat dit soort dingen in Irak 'twintig keer per week’ in plaats van ‘een keer in de twintig jaar’ voorkomen. “Niet meer. Nadat Saddam Hussein is weggegaan, is het een stuk rustiger geworden”, aldus Pot. “Je moet niet mensen blijven beoordelen op wat er geweest is. De mensen moeten een kans hebben om hun land opnieuw op te bouwen. Dan loopt Amnesty International een beetje achter de feiten aan, die weten misschien niet hoe het nu functioneert. Ik ga ze weleens informeren.”

“Ik kan hier echt heel boos om worden. Dat stomme gelul van die Cor Pot”, zegt Derksen na het zien van het fragment van Pot. “Die zit in dat land in een vijfsterrenhotel, waar je niks mist. Dan heb je helemaal niet door dat er mensenrechten geschonden worden. Hij gaat dan zeggen dat Amnesty International achter de feiten aanloopt. Joh, hij gaat daarheen om zijn zakken te vullen en weet helemaal niet wat er in dat land aan de hand is. Als je niet weet wat er aan de hand is, houd je dan van de domme en ga dan niet dit soort lulkoek zitten verkondigen op televisie.”

Presentator Wilfred Genee citeert uit het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Irak, dat onder meer afraadt om naar hoofdstad Bagdad te reizen, adviseert je in Irak in beveiligde voertuigen te verplaatsen en waarschuwt voor gewelddadigheden, aanslagen en gewapende milities. René van der Gijp voegt toe dat Irak de meeste vermisten ter wereld telt. “Die Pot komt uit een vliegtuig. Business class”, gaat Derksen verder. “Die wordt door een limousine naar een vijfsterrenhotel gebracht. En die zegt dan: ‘Joh, niks aan de hand in dit land’.”

Er wordt nog een fragment vertoond, waarin Pot benadrukt dat hij de uitdaging bij de nationale ploeg van Irak niet is aangegaan voor het geld. “Dick sterft in het harnas. Iedere dag zit hij wedstrijden uit de Iraakse competitie te kijken om te zien of hij nog een paar spelers eruit kan pikken die beter zijn dan we nu hebben. Dat vind ik echt geweldig. Dick heeft me vaak meegenomen en dat betekent toch een bepaalde loyaliteit. Als hij vraagt of ik meega, kan ik niet zeggen: bekijk het maar. Dan moet ik ook loyaal zijn.”

“Natuurlijk verdien ik een paar centjes, maar het is niet zo dat het een hele grote vetpot is. Ik doe het echt uit vriendschap. De centjes heb ik echt niet meer nodig, hoor”, concludeert Pot. De eerste twee interlands van Advocaat en Pot bij Irak in het kader van de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar eindigden in een gelijkspel (0-0 tegen Zuid-Korea) en een nederlaag (0-3 tegen Iran). Derksen besluit: “Hoe kan een volwassen man zo uit zijn nek gaan zitten lullen? Hij heeft dezelfde leeftijd als ik.”