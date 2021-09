Van der Gijp verbaasd door Depay: ‘Als hij dit goed vindt, is hij krankzinnig’

Maandag, 27 september 2021 om 22:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:04

René van der Gijp is niet te spreken over de rapkwaliteiten van Memphis Depay. De analist wordt in Veronica Inside geconfronteerd met de zogeheten Studiosessie 387 die Depay deed op het YouTube-kanaal 101Barz. "Als zo'n jongen dit zelf goed vindt, dan is hij krankzinnig", aldus Van der Gijp maandagavond.

Depay haalt in zijn rapsessie ook het praatprogramma aan. "Want Veronica Inside is never outside. Proberen ons te kappen alsof we hout zijn", zo rapt de aanvaller van Barcelona. Johan Derksen vraagt zich af wat de bedoeling van Depay is. "Wat moet ik hiermee?", aldus Derksen. "Tja, die jongens hebben de volledige vrijheid... als dat oplucht. Die jongens groeien op met ontzettend veel ontzag naar die Amerikaanse rappers. Dat zijn hun echte voorbeelden in het leven, ook qua kleding en gedrag. Ik denk dat ze er heel trots op zijn. Maar ze doen er toch niemand kwaad mee, laat ze lekker rappen."

"Ze doen er niemand kwaad mee, maar ja... een beetje onzinnig praten, wat moet je daar nou mee?", aldus Van der Gijp, die Depay als voetballer wel kan waarderen. "Ik vind hem heel goed, maar ik vind het ook heel vermoeiend om naar hem te kijken. Dat hangen tegen tegenstanders... ik zie toch meer in voetballers die een verfijnd oog hebben, zoals Sergio Agüero die dadelijk gaat spelen bij Barcelona. Dat is wereldtop, en Memphis hoopt ook die richting op te komen. Maar ik weet niet of dat gaat gebeuren. Ik denk dat het gewoon een goede speler blijft."

Ook een deel van het rapnummer dat Ryan Babel onlangs uitbracht wordt afgespeeld in Veronica Inside. "En ik wil niet eens beginnen over mannen op tv", rapt Babel, terwijl er in de clip een foto van Van der Gijp, Derksen en Wilfred Genee wordt getoond. "Al die mannen daar aan tafel vind ik lame." Derksen reageert daarop als volgt: "Dan is er toch een steekje los bij je, als je dit soort dingen gaat doen? Een volwassen man, die dat doet... toch een jongen van in de dertig. Maar als ik dus zie dat hij ook koketteert met Rolexen om en gekke auto's, en oranje haar... negeren, negeren! Ik adviseer hem om professionele hulp te zoeken. Een andere generatie? Dat zal wel, maar dan ben ik blij dat ik bij een andere generatie hoor."