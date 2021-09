Jong Ajax boekt met Rensch en uitblinkers Danilo en Ünüvar vierde zege

Maandag, 27 september 2021 om 21:54 • Chris Meijer • Laatste update: 21:58

Jong Ajax heeft maandagavond zijn vierde overwinning van het seizoen geboekt. Door doelpunten van Danilo (tweemaal) en Naci Ünüvar versloegen de Amsterdamse beloften MVV Maastricht met 3-1. Door de zege neemt Jong Ajax de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie over van de Limburgers, die na acht wedstrijden ook twaalf punten en een slechter doelsaldo hebben.

Jong Ajax trad in een betrekkelijk sterke opstelling aan tegen MVV, want Devyne Rensch - die begin deze maand nog debuteerde voor Oranje en vorige week met het eerste elftal als invaller meedeed tegen Sporting Portugal in de Champions League - en Danilo stonden aan de aftrap. Ondanks dat de thuisploeg in de beginfase het initiatief had, waren de eerste mogelijkheden voor MVV. Doelman Charlie Setford hield Jong Ajax echter op de been: hij redde knap op een inzet van Mart Remans én keerde een strafschop van Sven Blummel, die werd gegeven na een overtreding van Rensch op Remans.

De voetbalmachine van John Heitinga draait op volle toeren, Naci Ünüvar is het eindstation ?? ?? ESPN #?? #jajmvv pic.twitter.com/kOiwSWyhUZ — ESPN NL (@ESPNnl) September 27, 2021

Tien minuten later ging de bal aan de andere kant op de stip, toen Victor Jensen naar de grond gewerkt door Leroy Labylle. Danilo maakte vanaf elf meter geen fout en bracht Jong Ajax met 33 minuten op de klok op voorsprong. Op slag van rust verdubbelden de Amsterdammers de marge. Deze keer fungeerde Danilo als aangever en hij bracht Ünüvar in stelling, die de fraaie aanval promoveerde tot doelpunt. Jong Ajax-trainer John Heitinga haalde Rensch halverwege naar de kant voor Liam van Gelderen en zag zijn ploeg na een uur spelen het duel definitief beslissen.

Danilo werd oog in oog met doelman Thijmen Nijhuis gezet en schoot overtuigend zijn tweede doelpunt van de avond tegen de touwen. Zonder Danilo - die naar de kant werd gehaald ten faveure van topscorer Max de Waal - liet Jong Ajax in de slotfase na om de score nog verder op te voeren, ondanks mogelijkheden voor onder meer Christian Rasmussen en Ünüvar. Geklungel in de Amsterdamse defensie zorgde diep in blessuretijd nog voor de eretreffer, die met het hoofd werd aangetekend door invaller Orhan Džepar. Voor Jong Ajax wacht nu komende vrijdag een uitwedstrijd tegen Helmond Sport, terwijl MVV dan bezoek krijgt van ADO Den Haag.