‘Ideaal moment om zijn Ajax-stempel af te schudden, maar hij was te schijterig’

Maandag, 27 september 2021 om 20:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:31

Mike Verweij vindt het een onverstandige keuze van Joey Kooij om het tweede doelpunt van Guus Til voor Feyenoord tegen NEC (5-3) goed te keuren. De journalist van De Telegraaf stelt dat Kooij tegen de richtlijnen vanuit de KNVB in is gegaan door na het bekijken van de beelden aan de zijlijn alsnog een doelpunt toe te kennen. Verweij denkt dat Kooij 'te schijterig' was om de treffer in een kolkende Kuip af te keuren.

Voorafgaand aan de discutabele treffer zette Bryan Linssen een blok tegen Cas Odenthal, waarna de bal voor de voeten rolde voor Til, die hem binnen schoot. Kooij werd door Siemen Mulder, de VAR van dienst, naar de zijlijn geroepen om het doelpunt nog eens te kijken. De scheidsrechter besloot om het doelpunt te laten staan. Verweij is in de podcast Kick-off van zijn krant erg kritisch op dat besluit.

?? Wat een slotfase! Guus Til maakt in de 89e minuut de bevrijdende treffer voor Feyenoord, daarna maakt Cyriel Dessers ook nog de 5-3 voor de Rotterdammers. ?? ?? ESPN 2 #?? #feynec pic.twitter.com/ISBI7D9wAR — ESPN NL (@ESPNnl) September 25, 2021

"Hij is natuurlijk de schoonzoon van Frank de Boer, een enorm Ajax- en AZ-stempel", zegt Verweij over Kooij. "Daardoor is hij ook het zwagertje van Calvin Stengs, de andere schoonzoon van Frank de Boer. Joey Kooij durft het gewoon niet om deze goal af te keuren, terwijl de beleidslijn in Zeist is gewoon: als je door de VAR naar de kant wordt geroepen, dan volg je die VAR. Dat hoeft niet, maar dan moet je het honderd procent zeker weten. Dit was gewoon een overtreding, maar die Joey Kooij was veel te schijterig om dit doelpunt af te keuren."

"Dit was voor hem een ideaal momentje om zijn Ajax- en AZ-stempel af te schudden en Feyenoord die goal te gunnen", aldus Verweij. "Super leuk dat Feyenoord meedoet om de titel, daar het allemaal niet om, maar dit was natuurlijk wel echt dóór de Kuip. Als het in Nijmegen was geweest had hij hem gewoon afgekeurd." Verweij erkent dat het geen grote overtreding was. "Dan had de VAR hem niet moeten roepen, daar had ik ook geen problemen mee gehad. Maar word je naar de kant geroepen, dan is het heel gebruikelijk dat je hem afkeurt."

Volgens Verweij zou het feit dat een VAR een arbiter naar de zijlijn roept al een teken aan de wand moeten zijn. "Het moet een clear and obvious mistake zijn, dan roept een VAR je naar de kant. Dus die VAR was ervan overtuigd dat Joey Kooij een clear and obvious mistake had gemaakt. Dan is de lijn in Zeist: dan ga je in principe met de VAR mee. Want die kan hem twintig keer bekijken in dat studiootje in Zeist, dus dan keur je hem gewoon af."