Achraf Hakimi: ‘Ik was verrast door de manier hoe Messi zich gedroeg’

Maandag, 27 september 2021 om 19:29 • Chris Meijer • Laatste update: 19:54

Achraf Hakimi vertelt ‘verrast’ te zijn door de manier hoe Lionel Messi zich gedraagt bij Paris Saint-Germain. De vleugelverdediger van les Parisiens omschrijft het gedrag van Messi als ‘eenvoudig en stil’. Hakimi vertelt verder in een interview met L’Équipe dat er een droom is uitgekomen door de huidige samenwerking met Messi.

“Het was niet zo moeilijk om op het veld een verstandhouding met hem tot stand te brengen. Ik geef hem de bal, ga rennen en hij legt ‘m neer waar ‘ie hoort”, vertelt Hakimi, voor wie PSG afgelopen zomer zestig miljoen euro neertelde. Messi kwam transfervrij over van Barcelona en speelde mede door een knieblessure pas drie officiële wedstrijden. De Argentijnse aanvaller is echter tijdig fit voor de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City, die dinsdag op het programma staat.

“Ik was verrast door de manier hoe Messi zich gedroeg: eenvoudig en stil”, vervolgt Hakimi over de samenwerking met Messi. “Ik had niet verwacht dat Messi Barcelona zou verlaten, zoals zo’n beetje iedereen. Toen ik hoorde dat hij hierheen zou komen... Wat kan ik zeggen? Het is voor mij een droom! Ik heb met zoveel geweldige spelers samengespeeld en de enige die nog miste, was Messi. Ik ben heel trots dat ik met een speler als Messi kan samenspelen.”

“Om mezelf te ontwikkelen zal ik goed letten op zijn manier van trainen en spelen. Daar zal het hele team van groeien, iedere speler pikt daar iets van op. We spreken dezelfde taal en leren elkaar daardoor beetje bij beetje kennen”, besluit Hakimi. De vleugelverdediger - geboren en opgegroeid in Spanje, maar international voor Marokko - was voorlopig in tien wedstrijden voor PSG goed voor drie doelpunten en twee assists.