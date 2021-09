Daley Blind is onder de indruk: ‘Hij is stabieler dan ik op die leeftijd’

Maandag, 27 september 2021 om 18:29 • Jeroen van Poppel

Daley Blind is onder de indruk van de snelle manier waarop Jurriën Timber is doorgebroken bij Ajax. De 31-jarige Blind ziet dat zijn pas 20-jarige ploeggenoot, die zich in korte tijd heeft opgewerkt tot onbetwiste basisspeler, erg volwassen is voor zijn leeftijd. "Ik ben niet verbaasd, maar ik vind het wel knap wat hij op de mat legt", zei Blind maandag op de persconferentie.

Ajax ontvangt dinsdag in eigen huis Besiktas voor het tweede groepsduel in de Champions League. Het wordt voor Timber pas zijn derde optreden in het miljardentoernooi. "Sinds hij is aangesloten bij het eerste elftal heeft hij een stijgende lijn te pakken en ontwikkelt hij zich ontzettend goed", aldus Blind. "Hij is erg rustig aan de bal, sterk in verdedigend opzicht en ik hoop dat hij die lijn doortrekt. Of ik iets van mezelf in hem herken? Nee, ik had wat meer ups en downs op die leeftijd. Hij is wat stabieler dan ik op die leeftijd, ik heb nog wat dipjes gehad."

Het artikel gaat verder onder de video #AJABES | Ten Hag: 'De finale? Het moet wel realistisch blijven' Meer videos

Blind probeert als routinier om de talenten bij Ajax te begeleiden. "Het is een natuurlijk proces", vertelde de verdediger. "Ik praat veel met de jonge jongens op het veld. Er stromen elk jaar weer nieuwe jongens in. Je probeert een rol te spelen op bepaalde moment." Het wordt dinsdag voor Ajax de eerste keer in anderhalf jaar tijd dat er publiek aanwezig is bij een Europese thuiswedstrijd. "Champions League spelen is altijd speciaal, als je het veld opkomt en dat deuntje hoort", aldus Blind. "Daarnaast kijken we zeker uit naar de fans in de Johan Cruijff ArenA, die we zeker hebben gemist tijdens Europese avonden."

Pierre van Hooijdonk zei zondag in Studio Voetbal dat Ajax in staat is om de finale van de Champions League te halen. Blind werd gevraagd of het huidige Ajax te vergelijken is met het elftal in het seizoen 2018/19, dat tot de halve finale reikte. "Het is lastig te vergelijken. We zijn een ander elftal, er zijn heel veel jongens vertrokken. Maar ik denk dat we op de goede weg zijn, maar je moet groeien in zo'n toernooi. Ik denk dat we het per wedstrijd moeten bekijken, zoals we dat elke wedstrijd doen. Als wij goed zijn, kunnen we het iedereen lastig maken en iedereen verslaan. Daarom ligt het aan onszelf om ons goede spel op de mat te leggen. Wij zijn daarin de grootste tegenstander van onszelf."