Clubicoon Jordens Peters en Willem II gaan alsnog uit elkaar

Maandag, 27 september 2021 om 17:42 • Laatste update: 18:14

Jordens Peters gaat voorlopig geen officiële functie bij Willem II bekleden, waarmee een afscheid van het clubicoon bij de Tilburgers een feit is. De oud-aanvoerder en de club hadden de intentie om hun jarenlange samenwerking in een andere rol voort te zetten. Na meerdere gesprekken is echter gebleken dat het hiervoor niet het juiste moment is.

Peters beëindigde afgelopen zomer zijn profcarrière, na negen seizoenen voor Willem II gespeeld te hebben. De Brabantse club kon hem niet de functie en het toekomstperspectief bieden die passen bij de ambities van de voormalig verdediger. "Wij hebben goede, respectvolle gesprekken gevoerd met Jordens”, zo laat algemeen directeur Martin van Geel maandagmiddag via de officiële kanalen weten. "Het is ons uitgangspunt geweest om hem voor onze mooie club te behouden. We hebben echter uiteindelijk gezamenlijk geconcludeerd dat wij hem momenteel niet de uitdaging kunnen bieden waarnaar hij op zoek is."

Van Geel geeft bovendien aan dat een samenwerking in de toekomst niet geheel is uitgesloten. "Jordens zal bij een andere organisatie dan Willem II zijn carrière na het voetbal beginnen op te bouwen. In de toekomst blijft de deur voor Jordens altijd open om een terugkeer naar Willem II wellicht alsnog mogelijk te maken." Peters laat in een reactie weten dat er inderdaad meerdere gesprekken plaatsgevonden hebben om te kijken of hij in een andere functie aan de slag kon gaan, wederzijds kwamen ze tot de conclusie dat er op dit moment geen sprake is van een goede match. "Daarom hoop ik elders aan de slag te gaan waar ik al mijn persoonlijke ambities kan nastreven."

In mei richtte het clubicoon zich middels een video tot de Tilburgse supporters. "Willem II'ers, ik stop!", begon Peters zijn afscheidswoord. "Het hoofd wil nog wel, maar het lichaam zegt 'nee'. Negen seizoenen lang, 250 keer heb ik onze kleuren gedragen en verdedigd. Negen jaar, waarvan acht als trotse captain. We degradeerden, werden kampioen, bereikten de bekerfinale en gingen Europa in. Willem II zit diep in mijn hart. Dat maakt stoppen moeilijk, maar dit is wel het juiste moment. Ik hoop dat jullie mij zien als een goed mens en een waardige aanvoerder."