Mbappé spreekt met Neymar na veelbesproken beelden vanuit dug-out

Maandag, 27 september 2021 om 17:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:44

Mauricio Pochettino tilt niet te zwaar aan een incident omtrent Kylian Mbappé en Neymar in de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Montpellier (2-0) van zaterdag. Nadat Mbappé werd gewisseld, nam hij plaats op de bank en deed hij tegenover Idrissa Gueye zijn beklag over Neymar. De spits zei gefrustreerd dat hij de bal niet krijgt van Neymar. Volgens Pochettino is de lucht inmiddels geklaard.

"Het zijn twee fantastische jongens", benadrukt de trainer van PSG maandag op de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City. "Dit soort dingen gebeurt tussen concurrenten. We willen allemaal winnen." Intern is kort gesproken over wat er is gebeurd. "Het incident bracht veel teweeg bij de buitenwereld, maar intern was er niets aan de hand. Ze hebben met elkaar gesproken en ik heb ook met ze gesproken. Tijdens de trainen lachten ze weer samen."

Mbappe to Idriss about Neymar : “This beggar didn’t give me the pass” ???? pic.twitter.com/YtCkcYZWtg — Fze (@Fze032) September 25, 2021

Toen Mbappé plaatsnam op de bank, werd door camera's vastgelegd dat hij iets zei als 'hij geeft me de bal niet', terwijl hij wijst naar het veld. Omdat Neymar in de wedstrijd meerdere keren naliet om Mbappé te bedienen bij een grote kans, ging de Franse pers ervan uit dat hij de Braziliaan bedoelde. In minuut 66 reageerde Mbappé na zo'n moment erg gefrustreerd. De woorden van Pochettino lijken te bevestigen dat het inderdaad om die twee spelers ging. In de Franse berichtgeving werd her en der ook gemeld dat Mbappé het Franse woord 'clochard' gebruikte om Neymar te beschrijven, een scheldwoord dat iets als 'zwerver' betekent.

Franse media gaan ervan uit dat PSG tegen Manchester City weer kan beschikken over Lionel Messi. De aanvaller hield een botkneuzing over aan de gewonnen thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon (2-1) van zondag 19 september. Hij miste daardoor de competitiewedstrijden tegen FC Metz (1-2 zege) en Montpellier (2-0 zege). De Argentijn trainde zondag en maandag mee. Pochettino 'denkt' dat Messi inderdaad inzetbaar is, maar heeft nog niet besloten of hij zijn landgenoot een basisplek geeft.

Kylian Mbappé reageerde gefrustreerd toen Neymar hem niet bediende (minuut 5:05).